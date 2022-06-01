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«Росэлектроника» запустила на Алтае линию высокоскоростной тропосферной связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» организовал высокоскоростную тропосферную линию связи между Горно-Алтайском и популярным среди путешественников Семинским перевалом, находящимся на высоте 1717 метров. В рамках полевых испытаний была получена стабильная скорость передачи данных более 22 Мбит

Пилотная зона тропосферной связи развернута по заказу Министерства цифрового развития Республики Алтай на основе станций «Гроза», разработанных НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»). Используемая в «Грозе» технология передачи данных основывается на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. В комплект оборудования входит антенна диаметром 150 см, а также высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи. Для организации линии связи требуется две приемо-передающие станции.

Аппаратура, разработанная «Росэлектроникой», отличается низким энергопотреблением, простотой развертывания и эксплуатации. «Гроза» предназначена для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах.

«Для организации пилотной зоны была выбрана горная местность со сложным климатом. Проведенный эксперимент продемонстрировал способность «Грозы» стабильно работать даже в экстремальных условиях. По итогам испытаний мы получили от заказчика положительные отзывы. Высокоскоростная тропосферная связь – это совершенно новая технология, которая является экономически выгодной альтернативой спутниковой связи. Мы готовы обеспечить удаленные районы Республики Алтай, а также другие регионы России широкополосными каналами передачи данных», – сказал генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

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Проект по организации производства станций тропосферной связи «Гроза» реализуется НПП «Рядиосвязь» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ).

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