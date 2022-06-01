«Росэлектроника» запустила на Алтае линию высокоскоростной тропосферной связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» организовал высокоскоростную тропосферную линию связи между Горно-Алтайском и популярным среди путешественников Семинским перевалом, находящимся на высоте 1717 метров. В рамках полевых испытаний была получена стабильная скорость передачи данных более 22 Мбит/с

Пилотная зона тропосферной связи развернута по заказу Министерства цифрового развития Республики Алтай на основе станций «Гроза», разработанных НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»). Используемая в «Грозе» технология передачи данных основывается на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. В комплект оборудования входит антенна диаметром 150 см, а также высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи. Для организации линии связи требуется две приемо-передающие станции.

Аппаратура, разработанная «Росэлектроникой», отличается низким энергопотреблением, простотой развертывания и эксплуатации. «Гроза» предназначена для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах.

«Для организации пилотной зоны была выбрана горная местность со сложным климатом. Проведенный эксперимент продемонстрировал способность «Грозы» стабильно работать даже в экстремальных условиях. По итогам испытаний мы получили от заказчика положительные отзывы. Высокоскоростная тропосферная связь – это совершенно новая технология, которая является экономически выгодной альтернативой спутниковой связи. Мы готовы обеспечить удаленные районы Республики Алтай, а также другие регионы России широкополосными каналами передачи данных», – сказал генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

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Проект по организации производства станций тропосферной связи «Гроза» реализуется НПП «Рядиосвязь» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ).