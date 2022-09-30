«Ростех» и ФРП запустили в Красноярске производство станций тропосферной связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустил производство станций тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить связь на расстоянии до 210 км в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах. Об этом CNews сообщили представители «Ростех».

Производство развернуто на красноярском НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») с привлечением льготного займа на 335 млн руб. от Фонда развития промышленности.

Станция способна обеспечить мобильную связь и доступ в Интернет в труднодоступных районах, где тропосферная связь оказывается единственным возможным и экономически оправданным решением, например в горах или местах с экстремальными климатическими условиями.

Главным преимуществом новой аппаратуры является дальность связи и скорость информационного потока. Оборудование может передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.

«Ростех» и ФРП запустили в Красноярске производство станций тропосферной связи

«Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности. Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за один-два года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов», – отметил генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

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В рамках пилотных испытаний станции «Гроза» специалисты НПП «Радиосвязь» успешно провели подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов на территории Красноярского края, в том числе фельдшерско-акушерского пункта и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.