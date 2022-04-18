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Предприятия «Росэлектроники» наращивают объемы производства электронной продукции

Предприятия холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» увеличивают количество рабочих смен для наращивания объемов производства электронной продукции. Организованы дополнительные смены на участках производства электронно-компонентной базы, ламп бегущей волны, монтажном производстве. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники.

На саратовском НПП «Алмаз» организуется двух-трех сменная работа на участках по производству многорежимных усилителей большой мощности, состоящих из ламп бегущей волны. Изделия предназначены для работы в современных бортовых радиолокационных станциях.

На Кимовском радиоэлектромеханическом заводе вводится вторая смена для производства магнитов для ветрогенераторов для атомной отрасли.

В Концерне «Созвездие», на Рязанском радиозаводе, воронежском «Электросигнале» и красноярском НПП «Радиосвязь» ряд производственных площадок осуществляют работу в три смены. На тамбовском заводе «Октябрь» созданы дополнительные бригады из рабочих цехов и инженеров-конструкторов.

«В текущих реалиях важно обеспечить бесперебойность выпуска отечественной радиоэлектронной продукции и стабильную работу предприятий. Для этого мы наращиваем объемы производства по наиболее востребованным серийно выпускаемым изделиям, создаем новые импортонезависимые кооперационные цепочки, организуем новые линии с учетом потребностей российского рынка», – отметили в «Росэлектронике».

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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