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Спецпроекты

В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ

Безопасность Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Группа компаний ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кампусного проекта. СФУ входит в первую пятерку кампусных проектов России, а система распознавания лиц от группы ЦРТ стала одной из первых систем, работающих в составе кампусного проекта в стране.

Распознавание лиц позволяет обеспечить не только удобный и быстрый, но, что особо важно в разрезе эпидемиологической обстановки, — бесконтактный проход. Успешный опыт может быть масштабирован на более чем 50 вузов. Реализованный проект демонстрирует готовность группы ЦРТ к внедрению новых кейсов, в том числе — применению системы распознавания лиц при проведении дистанционных экзаменов.

Вход в Торгово-экономический институт СФУ оснащен системой распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система «Визирь» осуществляет детектирование и идентификацию проходящих через турникет посетителей. Когда человек попадает в поле зрения камеры, биометрическая система производит цикл математических обработок, в ходе которых из видеопотока извлекается изображение, затем кодируется в биометрический шаблон, содержащий уникальные характеристики лица. Затем этот шаблон сверяется с базой лиц, доступ которым разрешен, и при соответствии турникет открывается. Так доступ обеспечивается строго определенной аудитории.

«Мы достаточно много внимания сегодня уделяем сервисной поддержке нашей деятельности и цифровизация – создание Smart Campus, в этом случае, является не только трендом, но и основанием для повышения эффективности. Так называемый кампусный проект является частью этого направления деятельности. Учитывая обширный имущественный комплекс, которым мы владеем, кампусный проект и его дальнейшее масштабирование — крайне актуальная задача. На данный момент мы завершили монтаж оборудования на площадке одного из наших институтов и приступили к формированию базы данных. Завершить полностью тестирование рассчитываем в течение года», — отметил ректор СФУ Максим Румянцев.

«Внедрение нашей системы распознавания лиц в составе кампусного проекта может стать началом внедрения кампусных проектов по всему сибирскому региону и по всей стране, при этом не только в уже реализованном кейсе, но и других, особо актуальных сегодня: проведение дистанционных экзаменов, дистанционной защиты квалификационных работ», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

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