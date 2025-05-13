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Багаева Марина



13.05.2025 Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент» 1
11.08.2016 Директором макрорегиона «Сибирь» в Yota назначен Иван Войтков 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Багаева Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1276 1
МегаФон Ритейл 82 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
Войтков Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2331 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 76 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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