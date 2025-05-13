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Багаева Марина
|13.05.2025
|Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент» 1
|11.08.2016
|Директором макрорегиона «Сибирь» в Yota назначен Иван Войтков 1
Багаева Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1276 1
|МегаФон Ритейл 82 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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