Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона

До конца года в Госдуму поставят 450 китайских смартфонов модели​ Realme C21. Сумма закупки составила​ 4,3 млн руб.



Китайские смартфоны для Госдумы

Госдума закупила 450 китайских смартфонов на сумму 4,3 млн руб., договор был заключен с ООО «Московским центром продаж» еще в конце лета, — об этом сообщает РБК. Чтобы обеспечить 450 мандатов Госдумы последнего совета смартфонами, было приобретено соответствующее количество китайских смартфонов модели Realme C21.

Нужны ли депутатам китайские смартфоны​

Впрочем, не обязательно, что депутаты будут активно использовать гаджеты. Так, в 2016 г., к седьмому созыву, Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 млн руб.​

«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», — сообщила депутат Госдумы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова. Она рассказала, что после завершения срока смартфоны сдают обратно.​

Госдума закупила 450 смартфонов китайского производителя Realme на сумму 4,3 млн руб.

«Я пользуюсь своими собственными аппаратами. И служебным транспортом я тоже не пользуюсь, только своим», — сказал депутат Госдумы VII созыва Константин Затулин.​

Молодая компания Realme

Realme был основан только в 2018 г. Кроме смартфонов молодая компания производит смарт-часы, фитнес-браслеты и сумки. Преимущество выбранной модели Realme C21 в наличии модуля NFC; функции быстрой зарядки, слота для двух сим-карт и отдельный для microSD и аккумуляторной батареи на 5 000 мА·ч. Остальные характеристики также соответствуют запросу на госзакупках. В розничной продаже, например, на «Яндекс.Маркете» стоимость модели варьируется от 8990 руб. до 10490 руб. Вероятно, подбор модели связан с принятым в 2016 г. постановлением Правительства, согласно которому руководители федеральных госорганов не могут приобретать за счет бюджета смартфоны дороже 15 тыс. руб., а их помощники — дороже 10 тыс. руб.

На «Яндекс.Маркете» стоимость Realme C21 стоимость варьируется от 8990 руб. до 10490 руб

Китайский Realme — соотечественник и один из главных конкурентов Xiaomi на рынке, хотя сейчас от общего числа поставленных в Россию смартфонов на долю Realme приходится только 4,8%, а на Xiaomi —32,8%. Однако на российском рынке Realme — один из наиболее быстрорастущих брендов, как сообщала исследовательская компания Canalys: продажи Realme за семь кварталов выросли на 5113%. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» сообщил, что за последние полгода Realme поднялась на пятое место после Huawei и Honor (36,3%), Xiaomi, Samsung (28,3%) и Apple (13,8%).

Отечественные смартфоны пока не могут заменить зарубежную продукцию, пока они уступают им по характеристикам. Например, отечественная модель BQ 5514L Strike Power 4G имеет примерно такую же цену, но стандартный процессор модели — 4-ядерный, а встроенная память – всего 8 Гб.

Появление на российском рынке

В сентябре 2021 г. CNews сообщал о начале продаж на российском рынке модели Realme C25s. Главное конкурентное преимущество устройства — аккумулятор 6000 мАч. Кроме того, минимальная комплектация с 64 ГБ встроенной памяти и относительная дешевизна: смартфон стоит 15 тыс. руб.