Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации»

Урегулированы вопросы деятельности технологических компаний. Цель – господдержка инновационной деятельности малых технологических компаний.

Помимо прочего, определены критерии отнесения организаций к вышеуказанным, порядок получения статуса малой технологической компании, правила создания и ведения реестра таких субъектов.

Перечень видов деятельности технологических компаний определит Правительство РФ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №489-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»

Закреплено понятие низкоуглеродных генерирующих объектов. Это генерирующий объект, функционирующий на основе использования возобновляемых источников энергии без использования процесса горения, либо атомная электростанция.

Предусмотрены атрибуты генерации. Это права, связанные с характеристиками процесса производства электроэнергии на квалифицированном генерирующем объекте и со сведениями о таком генерирующем объекте и выработке им ресурсов, позволяющие обладателю совершать действия, предусмотренные законом, в отношении определенного количества электроэнергии.

Определены содержание и порядок реализации прав лиц, владеющих атрибутами генерации. Установленные атрибуты удостоверит сертификат происхождения.

Урегулированы вопросы передачи атрибутов, ведения их реестра, получения сертификата.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Обращения в органы власти можно будет подавать в т. ч. через Госуслуги. При таком способе ответ на обращение будет направляться по адресу (уникальному идентификатору) личного кабинета.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №473-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»

Решено перейти на реестровую модель присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения. От выдачи бумажных разрешений откажутся. Вместо них будут вести юридически значимый реестр, публикуемый в сети Интернет.

Владельцев точек обмена трафиком обязали ставить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Данное требование действует в том случае, если пропуск трафика на подключенную сеть связи через ТСПУ не обеспечен оператором связи.

Уполномоченный ФОИВ установит требования к эксплуатации сетей связи и управлению ими в части использования операторами связи услуг сторонних организаций.

Расширены основания для прекращения действия и аннулирования лицензии. В числе новых – несоблюдение схемы пропуска трафика через ТСПУ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., за исключением положений, которые начнут применяться на год позднее.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Росздравнадзор будет контролировать соблюдение региональными властями порядка и сроков внесения в ГИС в сфере здравоохранения сведений о медорганизациях и медработниках.

Регионы, нарушающие правила представления информации в ГИС, будут привлекаться к ответственности.

Ординаторам, обучающимся по одной из специальностей укрупненной группы «Клиническая медицина», разрешат работать на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным ФОИВ.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Скорректирован Закон об электронной подписи (ЭП).

Участники финансового рынка смогут передоверять полномочия с использованием ЭП.

Удостоверяющий центр ЦБ будет выдавать сертификаты ключа проверки ЭП всем субъектам национальной платежной системы, лицам, которые оказывают услуги на финансовом рынке, СРО в сфере финансового рынка и СРО в сфере оказания услуг на финансовом рынке.

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №456-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Банк России передает Счетной палате сведения, получаемые от акционерных обществ. В частности, это информация, которая в случае ее раскрытия может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента либо на принятие решения о приобретении или об отчуждении ценных бумаг эмитента любым заинтересованным лицом.

Сведения предоставляются с использованием СМЭВ или информресурсов, размещенных на сайте Банка России.

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Скорректированы законы о гостайне, о порядке выезда из России и въезда в нее.

Предусмотрено, что гражданину может быть отказано в доступе к гостайне при наличии у него или его близких родственников второго гражданства или вида на жительство.

«Невыездные» в связи с допуском к гостайне смогут временно выезжать при возникновении обстоятельств гуманитарного характера – смерть близких родственников, экстренное лечение и др.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Указ Президента РФ от 16 августа 2023 г. №612 «О внесении изменений в Положение об Управлении Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2018 г. №334»

Управление Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи будет также участвовать в реализации решений по вопросам обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, развития технологий искусственного интеллекта.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2023 г. №1338 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по использованию возможностей государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в целях обеспечения сопровождения товаров документами, подтверждающими их соответствие требованиям технических регламентов»

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С 1 сентября 2023 г. по 30 августа 2024 г. сопровождение товаров документами о соответствии техрегламентам будут обеспечивать с помощью ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Документ касается бутилированной воды, обуви, парфюмерии, шин и покрышек.

В эксперименте участвуют Минпромторг, Минэкономразвития, Минцифры, Минсельхоз, Росаккредитация, Роспотребнадзор, Росстандарт, ФТС и Оператор-ЦРПТ. Участники оборота участвуют в эксперименте добровольно на основании соответствующих заявок.

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2023 г. №1338 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по использованию возможностей государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в целях обеспечения сопровождения товаров документами, подтверждающими их соответствие требованиям технических регламентов»

С 1 сентября 2023 г. по 30 августа 2024 г. сопровождение товаров документами о соответствии техрегламентам будут обеспечивать с помощью ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Документ касается бутилированной воды, обуви, парфюмерии, шин и покрышек.

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В эксперименте участвуют Минпромторг, Минэкономразвития, Минцифры, Минсельхоз, Росаккредитация, Роспотребнадзор, Росстандарт, ФТС и Оператор-ЦРПТ. Участники оборота участвуют в эксперименте добровольно на основании соответствующих заявок.

Постановление Правительства РФ от 1 августа 2023 г. №1251 «Об утверждении Положения о единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности»

Утверждено Положение о ГИС обеспечения транспортной безопасности. Оно определяет цели, задачи, принципы функционирования, структуру, состав ресурсов и подсистем, состав и полномочия участников, а также требования к защите информации.

В систему входят базы данных о пассажирах и персонале (экипаже) ТС, о состоянии здоровья членов гражданских летных экипажей и диспетчеров управления воздушным движением, о результатах оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота и судов для торгового мореплавания, планы обеспечения их безопасности, база уведомлений о перевозке грузов повышенной опасности.

Также в нее включены реестры объектов транспортной инфраструктуры и ТС, аккредитованных специализированных организаций, органов аттестации, аттестующих организаций, аккредитованных подразделений транспортной безопасности, свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.

Предусмотрены автоматизированный мониторинг защищенности объектов транспортной инфраструктуры и ТС, формирование статистики и информационно-аналитических материалов, уведомление Ространснадзора о планируемой перевозке грузов повышенной опасности и др.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г., кроме некоторых положений, для которых установлен иной срок.

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2023 г. №1356 «О внесении изменения в Правила принятия решения уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан»

При поступлении от оператора нового уведомления о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных ранее поступившее уведомление не рассматривается, о чем Роскомнадзор или его территориальные органы информируют оператора в течение 3 рабочих дней после получения нового уведомления.

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2023 г. №1342 «О внесении изменения в подпункт «е» пункта 20 Положения о единой информационной системе в сфере закупок»

Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» получил доступ к содержащимся в ЕИС в сфере закупок информации и документам из реестра договоров, которые не размещаются на официальном сайте. Перечислены сведения, к которым появился доступ у «Центра».

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2023 г. №1317 «О внесении изменений в Правила функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности»

В рамках ИС «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, помимо прочего, предусмотрены формирование единого каталога услуг (функций), учет и взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами госвласти и иными организациями по обращениям и жалобам, связанным с ведением такой деятельности.

К подсистемам ИС решено дополнительно отнести реестр участников внешнеторговой деятельности.

Урегулированы вопросы формирования единого каталога услуг (функций), данных о ходе и результатах предоставления (исполнения) услуги (функции) в ИС.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 декабря 2023 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства культуры РФ от 1 августа 2023 г. №671/2293 «О Национальной премии в области детской и подростковой литературы»

Решено учредить Национальную премию в области детской и подростковой литературы и организовать ее проведение в 2023 г. Премия включает в себя 7 номинаций и присуждается писателям, художникам-иллюстраторам и издательствам, выпускающим произведения для детей и подростков. Ее учредители – Минцифры и Минкультуры.

Положение о Национальной премии, объявление о премиальном сезоне, сведения об оргкомитете, дирекции и рабочих органах, а также форма заявки и другая организационная информация публикуется на сайтах учредителей премии и в СМИ.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 25 августа 2023 г. «Оформляйте документы на недвижимость через Госуслуги»

На Госуслугах можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН. Также можно отправить недостающие сведения, если уже подано заявление в МФЦ или онлайн, но допущена ошибка или предоставлены не все документы.

Чтобы защитить имущество от мошеннических сделок, на Госуслугах можно наложить запрет на любые действия с недвижимостью без личного участия.

Подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

Заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 августа 2023 г. «До 1 сентября можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников»

Сотрудники до осени 2024 г. могут продлить себе возможность подписывать документы от имени организации электронной подписью с сертификатом юрлица. Для этого нужно успеть сходить в коммерческий удостоверяющий центр (УЦ) до 1 сентября 2023 г.

Если сотрудник не успеет обратиться в УЦ, то он сможет пользоваться электронной подписью с сертификатом юрлица до окончания срока ее действия. А дальше – только квалифицированной электронной подписью (КЭП) физлица в сочетании с машиночитаемой доверенностью (МЧД).

1 сентября 2023 г. возможность оформить МЧД появится в личном кабинете юрлица на Госуслугах.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 8 августа 2023 г. «Рекомендации Роскомнадзора операторам персональных данных»

Роскомнадзор рекомендует операторам персональных данных собирать и обрабатывать только те сведения, которые действительно необходимы для оказания услуг, продажи товаров и иной деятельности. Каждую категорию данных целесообразно хранить отдельно. Следует отказаться от практики накопления данных «на всякий случай», от формирования профилей клиента. Нужно своевременно информировать Роскомнадзор о признаках и (или) наступивших инцидентах, повлекших (возможно повлекших) распространение персональных данных субъектов.

Стандарт. Порядок подключения Финансового посредника к Платформе Цифрового Рубля Версия 1.2

Банк России установил: порядок и параметры подключения кредитной организации к Платформе Цифрового Рубля в качестве финансового посредника; порядок получения услуг Платформы Цифрового Рубля.

Представлена информация, касающаяся комплекта документов, регламентирующих взаимодействие с Платформой в рамках промышленной эксплуатации.

Стандарт платформы цифрового рубля «Требования и рекомендации к пользовательским интерфейсам при совершении операций с цифровым рублем» Версия 1.0

Указаны минимальные требования к интерфейсам мобильных приложений, предоставляемых пользователям платформы цифрового рубля.

Информация Банка России от 3 августа 2023 г. «Размеры вознаграждений, выплачиваемых Оператором участникам Платформы, за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем Платформы и Платформой при осуществлении пользователем расчетов цифровыми рублями»

Приведены тарифы на услуги, оказываемые в рамках платформы цифрового рубля.

Для граждан пользование платформой будет бесплатным, для прочих субъектов плата вводится с 2025 г.