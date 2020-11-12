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CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»

Конференции

1 декабря 2020 года CNews приглашает вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020».

Наличие мощной ИТ-инфраструктуры, отвечающей всем требованиям конкурентной среды, становится чуть ли ни важнейшим фактором, обеспечивающим выживаемость компании на современном рынке. Однако затраты на создание такой инфраструктуры весьма значительны. Компании стремятся минимизировать их всеми возможными способами, не потеряв при этом в качестве и скорости вывода на рынок новых ИТ-сервисов. На помощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т. д.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

ИТ и бизнес


  • Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру
  • CAPEX или OPEX: что выгоднее
  • Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов
  • Как выбрать провайдера облачных услуг


Аутсорсинг VS собственные ресурсы


  • Какие работы лучше передать на аутсорсинг
  • Какую модель аутсорсинга выбрать
  • Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки
  • Насколько выгодно формирование комбинированных команд


Технологии оптимизации


  • Когда выгоднее использовать облака
  • Поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы
  • Как наиболее эффективно использовать системы ServiceDesk
  • Как организовать аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры


На данный момент участие в мероприятии подтвердили:


  • Марат Садеков, руководитель направления проектов ДИТ КЦ, X5 RetailGroup
  • Владислав Полукеев, руководитель направления развития системной инфраструктуры, X5 RetailGroup
  • Дмитрий Фёдоров, руководитель департамента цифровых технологий, Российский футбольный союз
  • Представитель группы «Самолет»
  • Представитель компании «Селектел»


Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

Для представителей ИКТ, ПО и телеком-компаний стоимость участия — 5 000 руб.
Для представителей компаний корпоративного сектора участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от организаторов

По дополнительным вопросам обращайтесь по почте kts@cnews.ru, Татьяна Крестьянова



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