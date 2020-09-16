Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября
30 сентября 2020 г. состоится шестая Конференция Fortinet Security Day. В этом году мероприятие в новом онлайн-формате посетят более 1000 участников из России и Казахстана.
Подробности о мероприятии на сайте.
Эксперты по кибербезопасности из студии прямого эфира поделятся интересным и полезным контентом, знаниями об актуальных проблемах безопасности и практическим опытом принятия правильных решений. Вас ждет пленарная сессия с международными экспертами, серия параллельных воркшопов, 20 спикеров, более 10 виртуальных интерактивных демо-стендов.
Технологии 5G, Интернет вещей (IoT), бизнес-аналитика стимулируют потребность в постоянных инновациях. Руководствуясь необходимостью создания гибкой оптимизированной по стоимости защищенной ИТ-инфраструктуры, директора по информационной безопасности сталкиваются с различными рисками расширения сети и увеличением поверхности атаки. Регистрируйтесь на мероприятие, чтобы узнать, как внедрять цифровые инновации без компромиссов.
Киберпреступность не стоит на месте. Мошенники ежедневно находят новые уязвимости, оттачивают навыки взлома и социальной инженерии, разрабатывают вредоносное ПО для проникновения даже в самые защищенные системы.
Основные темы Fortinet Security Day 2020:
- Роль искусcтвенного интеллекта в информационной безопасности.
- Динамическая облачная безопасность.
- Сервисы безопасности по модели MSSP.
- Безопасность на основе намерений.
- Защищенный удаленный доступ.
- Безопасные программно-определяемые распределенные сети Secure SD-WAN и SD-Branch.
- Модели безопасности «нулевого доверия».
- Управление и аналитика.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: tkrestyanova@cnews.ru, 7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404, Татьяна Крестьянова.