Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве

Два участника российского рынка объявили о долгосрочном сотрудничестве: Knowledge Space (KS) – участник рынка российского ПО для интегрированного бизнес-планирования и управления цепями поставок; Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка – подразделение Газпромбанка для разработки и внедрения решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Одним из ключевых трендов развития технологий интегрированного бизнес-планирования (IBP) является применение инструментов искусственного интеллекта в решении самого широкого спектра задач. К подобным задачам можно отнести прогнозирование спроса, выявление сложных зависимостей для отражения в моделях планирования, решение сложных оптимизационных задач и так далее. Важно отметить, что эффективность подхода определяется двумя факторами: открытость и гибкость платформы IBP, а также профессионализм специалистов по машинному обучению, разрабатывающих модели ИИ.

В рамках реализации актуальных трендов Центр технологий ИИ Газпромбанка и вендор IBP-платформы Knowledge Space, компания «ИСУ», объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве для совместной реализации проектов в области IBP.

Центр технологий ИИ Газпромбанка представляет команду экспертов, обладающих уникальными компетенциями и опытом в области решения самых сложных математических и оптимизационных задач. На данный момент Центром решаются задачи по внедрению ИИ во внутренние процессы банка – такие как управления рисками, противодействие мошенничеству, персонализация, повышение качества обслуживания клиентов и др.

При этом платформа KS обладает гибкостью для применения сервисов ИИ во всех процессах IBP. Таким образом, благодаря синергии, компании-клиенты получают возможность существенно повысить эффективность своих управленческих процессов.

Направления сотрудничества

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%
Маркет

Эксперты Центра технологии ИИ уже активно принимают участие в конфигурации продуктов линейки IBP на платформе KS, таких как Demand & Promo Planning и Supply Network Planning, создавая продвинутые сервисы ИИ для различных задач.

«Центр технологий ИИ представляет блестящую команду с уникальными компетенциями. Платформа KS позволит реализовать их потенциал наилучшим образом, предлагая рынку наиболее эффективное решение для задач IBP в любой отрасли», – сказал Павел Шингарев, Генеральный директор ООО «ИСУ».

«Одним из направлений ИИ-стратегии Газпромбанка является коммерциализация внутренних наработок Банка по направлению ИИ – создание внешних продуктов. Наша команда накопила достаточное количество экспертизы для создания таких продуктов. Мы рады, что объединили наши усилия в направлении ИИ с одним из лидеров рынка IBP – продуктом Knowledge Space», – сказал Адель Валиуллин, первый вице-президент – начальник Центра технологий искусственного интеллекта Газпромбанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Трамп отменил поддержку продаж электромобилей и строительства зарядных станций в США

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Правительство назвало 10 главных ГИС России

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще