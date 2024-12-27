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Ечкина Евгения



27.12.2024 Новая методика LSTM для выявления дефектов в тягодутьевых установках улучшает производственную безопасность 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ечкина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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