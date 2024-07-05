Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток на Дягилевский фестиваль в Перми. Чаще всего на мероприятия фестиваля приезжали гости из Новосибирской области, а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. В целом, мероприятие посетили несколько десятков тысяч человек, почти две трети из которых мужчины. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, более 18% от общего числа посетителей Дягилевского фестиваля составили жители Новосибирской области. Также в Пермь часто приезжали москвичи и жители Московской области, Удмуртии, Башкортостана и Татарстана. Среди гостей из зарубежья на первом месте граждане Китая, вторую и третью позиции делят Казахстан и Таджикистан. В среднем гости приезжали в регион на один-два дня. 63% от всего туропотока составили мужчины, а средний возраст туриста фестиваля – гости в возрасте от 35 до 44 лет.

Дягилевский фестиваль – ежегодный международный многожанровый фестиваль в Перми. В его программе – мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты и многое другое. В этом году большую часть зрителей концерта Теодора Курентзиса и musicAeterna: Бах «Страсти по Матфею» в Большом зале Пермской филармонии составили жители Пермского края, на втором месте – гости из Москвы и Московской области, на третьем – петербуржцы. Среди жителей Прикамья большинство гостей из Перми, а также Пермского района и Березников. Концерт смотрели женщины в возрасте от 55 до 63 лет и мужчины от 35 до 44 лет.

Посмотреть оперу Стравинского «Похождения повесы» приехали гости из Индии, а в ТОП-5 российских регионов по посещению этого мероприятия попали жители Пермского края, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана. Ещё одну оперную премьеру фестиваля – «Волшебную флейту» Моцарта – в основном посетили мамы с детьми или бабушки с внуками. По данным Big Data МТС, основную часть зрителей составили женщины в возрасте от 55 лет и юноши до 17 лет.

«Каждый год Дягилевский фестиваль собирает все большую аудиторию, а благодаря насыщенной и разносторонней программе это событие становится одним из самых ожидаемых и масштабных мероприятий не только в Пермском крае, но и далеко за его пределами. С помощью обезличенных больших данных МТС мы можем оценить, откуда к нам приезжает больше гостей, какого возраста, пола и собрать аналитику по всем локациям фестиваля. Так, мы видим, что к нам с удовольствием приезжают не только из соседних регионов, но и иностранные гости. «Геоаналитика» дает возможность получить объективную информацию об аудитории крупных мероприятий или спортивных событий, оценить достаточность инфраструктуры и помочь в планировании рекламных кампаний», — сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.