Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Дягилевский фестиваль


СОБЫТИЯ


19.11.2025 МТС поможет Пермскому краю развивать туризм с помощью больших данных 1
05.07.2024 Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей 2
03.07.2024 «МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Дягилевский фестиваль и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14085 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 482 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7021 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 765 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1838 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72544 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7359 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56784 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8642 1
МТС Big Data 308 1
Currentzis Teodor - Курентзис Теодор 3 2
Кайгородова Оксана 74 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 15 1
Полонский Виталий 1 1
Смертина Любовь 4 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Волосовцева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155870 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1587 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45529 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 1
Казахстан - Республика 5781 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1337 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3175 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18474 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8064 1
Россия - УФО - Свердловская область 1717 1
Индия - Bharat 5670 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1853 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1639 1
Таджикистан - Республика 907 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31646 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6918 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6349 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3151 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 678 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
День молодёжи - 27 июня 986 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400763, в очереди разбора - 732613.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/