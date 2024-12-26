Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк»

С помощью отечественной платформы для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» Дед Мороз из Великого Устюга поздравил ребят со всей страны с наступающим Новым Годом. Это поздравление стало частью ежегодной благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ». В 2024 г. генеральным партнером проекта стал холдинг «МТС Медиа». Акция проходит при поддержке Правительства Вологодской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В этом году программа началась второго декабря. Дед Мороз проехал по всей стране и посетил 24 города России, включая Ростов-на-Дону, Читу, Владивосток и Самару. Он вручил долгожданные подарки ребятам из более чем 60 детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений, малообеспеченных и многодетных семей. Для тех, с кем Дед Мороз не смог встретиться лично, были организованы видеозвонки через платформу МТС Линк. Он поздравил детей с новогодними праздниками и рассказал про подарки, которые им отправил.

К благотворительной акции подключились все компании холдинга «МТС Медиа». Благодаря «МТС Лейбл» талантливый мальчик из Брянска получил возможность записать песню в профессиональной студии звукозаписи, она выйдет на «МТС Музыке» и других стриминговых сервисах в конце декабря. «МТС Live» подарил детям сертификаты на посещение новогодних елок, мюзиклов и других мероприятий, а книжный сервис Строки – планшет с электронными книгами. Онлайн-кинотеатр Kion для 13-летней Сони посещение съемочной площадки фильма «Алиса в стране чудес», где она на один день стала частью команды проекта.

«Участие в таких инициативах, как “Путешествие Деда Мороза с НТВ”, — это уникальная возможность внести свой вклад в создание праздника для тех, кому особенно нужна поддержка. С помощью МТС Линк Дед Мороз смог поздравить детей со всей страны, независимо от их местоположения. Платформа обеспечила качественную и стабильную связь, благодаря чему каждый ребенок почувствовал внимание и заботу. Мы уверены, что такие инициативы помогают не только дарить радость, но и укреплять связь между людьми, показывая, как современные технологии могут служить важным социальным целям», — сказала директор по маркетингу «МТС Линк» Любовь Смертина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще