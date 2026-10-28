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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ФНЦ Агроэкологии Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Всероссийский НИИ агролесомелиорации

СОБЫТИЯ


28.10.2026 Волгоградские предприятия на четверть увеличили спрос на цифровой экологический мониторинг 1
30.01.2023 Технологии МТС помогут решить проблему опустынивания и засухи в России 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

РАН ФНЦ Агроэкологии и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 196 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3909 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
Беляев Александр 21 1
Юркова Ольга 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 622 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1831 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
Армения - Республика 2483 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1224 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 763 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 934 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1128 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1724 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 783 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 808 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Ботаника - Растения - Plantae 1181 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
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