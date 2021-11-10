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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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VSaaS
Video Surveillance as a Service
Удаленное облачное видеонаблюдение
Системы интеллектуального видеонаблюдения



10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса
03.10.2017 МГТС обеспечит бюджетный сектор доступным видеонаблюдением (Дополнено)
31.01.2017 «Интеллектуальное видеонаблюдение» заработало в Мордовии
16.12.2016 Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology
26.07.2016 Fort Telecom представил центральный коммутатор для IP-видеонаблюдения
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД
26.05.2016 Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку
17.03.2016 «Дом.ru Бизнес» расширяет географию услуги «Облачное видеонаблюдение»
02.11.2015 МГТС начала предоставлять услугу облачного видеонаблюдения
21.05.2014 Treolan займется поставкой оборудования для IP-видеонаблюдения от Samsung Techwin
10.04.2014 МГТС запускает систему интеллектуального видеонаблюдения
25.09.2012 Школы под контролем: внедряется единая система видеонаблюдения
06.10.2010 Allied Telesis представила медиа-конвертер для систем IP-видеонаблюдения
14.05.2010 Компания ISS выпустила специализированный софт для организации IP-видеонаблюдения
15.09.2009 Axis выпустила IP-видеосервер на 4 видеоканала Q7404 с real time видео и Full D1
27.03.2009 Axis представила миниатюрный ip-видеосервер с поддержкой M-JPEG и Н.264
19.11.2008 Axis представила 6-канальный IP-видеосервер Q7406 blade
27.12.2007 IP-видеосервер Smartec STS-IPT180 защищает запись «водяными знаками»
27.07.2007 Smartec выпустил новый видеосервер для систем IP-видеонаблюдения
06.07.2007 DSSL выпустил новый IP-видеосервер
06.06.2007 «Смарт Тек» вступила в партнерскую сеть ISS
14.07.2006 Питерский "Скай Линк" тестирует "Мобильное видеонаблюдение"
29.11.2004 "Ниеншанц" начал поставки нового сервера IP-видеонаблюдения
05.03.2004 VPort: новая система IP-видеонаблюдения от MOXA

Публикаций - 124, упоминаний - 189

VSaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 173 14
Smartec 85 13
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1264 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 10
АРМО-Системы 120 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1478 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 707 8
Samsung Electronics 9035 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 7
Sony 5833 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2482 6
Milestone 52 6
Pelco 62 6
Bosch - БСХ бытовые приборы 304 5
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 169 5
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 5
Microsoft Corporation 21549 5
Cisco Systems 4665 5
Интеллектуальные системы 119 5
Vocord - Вокорд 121 4
IBM - International Business Machines Corp 8745 4
Qualcomm Technologies 1584 4
Intel Corporation 10891 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 3
Oracle Corporation 5857 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 956 3
Konica Minolta Mobotix 18 2
HeadPoint - ХэдПойнт 13 2
Крок - Croc 1580 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 40 2
Сонет 142 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 2
Western Digital Corporation - WDC 462 2
Google LLC 9665 2
Hikvision - Хиквижн 32 2
Netris - Нетрис 49 2
Senesys 12 2
Huawei 3052 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1091 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6337 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4957 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
ВТБ - ВТБ24 643 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 342 2
РЖД - Российские железные дороги 1360 2
American Dynamics 14 2
Газпром ПАО 863 2
Лидер-инновации 27 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Русполимет ПАО 9 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 92 1
Bowery Capital 1 1
Сибур Нефтехим 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 194 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 26 1
Родник 58 1
Квадра ПАО - ТГК-4 14 1
Промышленные технологии 34 1
IKEA - ИКЕА 119 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 32 1
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 1
Цезарь Сателлит 33 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Агротек - Черниговский Агрохолдинг 1 1
Агротек Холдинг 3 1
X5 Group 656 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
Альфа-Банк 1328 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 89 1
РВК - Российская венчурная компания 516 1
Открытие ФК - Росгосстрах 256 1
Гипрогазцентр 17 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 888 1
Pony Express 58 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 158 1
Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 23 1
Евросеть 1368 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 266 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 965 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 855 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1153 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 4
Правительство РФ 4841 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4684 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7486 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2154 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 36 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 186 1
Мосгордума - Московская городская Дума 115 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 479 1
Правительство Москвы 1322 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 832 1
Администрация Красноярска 1 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 1
Президент Российской Федерации 2449 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2068 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2382 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2862 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 165 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 616 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1829 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1009 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 462 41
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 26
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 211 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1896 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 4279 16
PoE - Power over Ethernet 340 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2930 15
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 437 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 12
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 204 11
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 641 11
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 648 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 4492 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4915 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 648 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 923 9
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 361 8
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 470 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4659 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 8
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 39 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4069 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 697 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом 192 7
UDP - User Datagram Protocol 112 6
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8964 6
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 76 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6718 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4073 5
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 340 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22447 5
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 29 5
IPv4 - Internet Protocol version 4 186 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 289 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1094 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 238 4
Google Android 11618 7
Axis Camera Station 33 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 118 6
Apple iOS 6263 6
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 92 5
Vocord FaceControl 38 4
Linux OS 7354 4
DSSL Trassir 17 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 50 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2135 3
Microsoft Skype 1887 3
Intel Celeron - Серия процессоров 915 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 147 2
Microsoft Edge - браузер 1808 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 15 2
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 32 2
Apple - App Store 2369 2
Google YouTube - Видеохостинг 2187 2
Google Play - Google Store - Android Market 2653 2
Microsoft Windows 10 10698 2
ITV Face-интеллект 6 2
Vocord NetCam 26 2
Microsoft SQL Server 1279 2
Microsoft Office 3122 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 2
Vocord Tahion 22 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 41 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Ivideon Bridge 4 1
Axis Lightfinder 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 13 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 1
Intel Core 2 Duo 882 1
Cisco CIVS-IPC - серия IP-камер 1 1
LG Digital Signage 1 1
Венцлавович Елена 41 3
Кураш Антон 31 3
Максимов Михаил 3 2
Ковалев Степан 2 2
Лаптев Евгений 2 2
Векилов Тимур 28 2
Григорьева Евгения 57 2
Нестеров Александр 27 2
Волошин Кирилл 20 2
Ершов Андрей 47 2
Дергилёв Никита 42 2
Головин Дмитрий 22 2
Пучков Антон 32 1
Криницин Александр 3 1
Сморгонский Александр 6 1
Сурьенков Сергей 1 1
Севастьянов Алексей 25 1
Кобяков Денис 2 1
Коломыченко Мария 5 1
Варев Александр 16 1
Мотренко Андрей 10 1
Баранов Александр 11 1
Игнатов Виктор 12 1
Аликошвили Георгий 13 1
Разгуляев Валерий 18 1
Громов Иван 101 1
Бовыкин Сергей 3 1
Шалагинов Алексей 13 1
Эфендиев Мурад 14 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Анищук Наталья 27 1
Сафиуллин Альберт 9 1
Толпежников Тимофей 11 1
Мосеев Виталий 16 1
Елагин Вячеслав 14 1
Шуклин Андрей 22 1
Паняшкин Максим 1 1
Рубахин Владимир 1 1
Галеев Артур 8 1
Грунтов Антон 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 94721 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29796 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11812 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12149 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11683 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37595 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10245 4
Украина 5714 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1840 3
Россия - СФО - Новосибирск 3054 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 373 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1025 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11950 3
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 2
Азия - Азиатский регион 3273 2
Италия - Итальянская Республика 3007 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1148 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1180 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 847 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2913 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 320 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4629 2
Китай - Тайвань 1594 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 472 2
Япония 8307 2
Южная Корея - Республика 3538 2
Того - Тоголезская Республика 3498 2
Казахстан - Республика 4189 2
Европа 8352 2
Китай - Шанхай 609 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 2
Россия - ПФО - Казань 1908 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 323 2
Америка 1581 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 247 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 920 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1573 1
Бельгия - Брюссель 186 1
Израиль 1692 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 31 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5456 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1315 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1294 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 427 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 184 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3322 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 640 1
Discovery - Дискавери 50 1
Информационное общество - Государственная программа 960 1
Мошенничество 257 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
Экономический эффект 450 1
Абонентская база 566 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 1
Антитеррор 109 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2050 1
Торговля розничная 323 1
Транспорт 322 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 218 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 445 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1114 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 146 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 12 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 306 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 556 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2776 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 640 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 260 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Bloomberg 984 1
Thomson Reuters - Рейтер 5697 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 327 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
CNews - ZOOM.CNews 1383 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
Japan Today 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2730 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 2
Markets&Markets Research 93 2
Mordor Intelligence 14 2
ABI Research 230 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
IDC China 2 1
Omdia 16 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Forbes Cloud 100 4 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 547 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1093 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 185 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 127 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Академгородок Новосибирск 72 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1424 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 756 2
CNews AWARDS - награда 337 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 741 1
Worldskills - Ворлдскиллс 82 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
МТС Телеком Идея 51 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022