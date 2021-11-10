Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VSaaS
Video Surveillance as a Service
Удаленное облачное видеонаблюдение
Системы интеллектуального видеонаблюдения
Публикаций - 124, упоминаний - 189
VSaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Венцлавович Елена 41 3
|Кураш Антон 31 3
|Максимов Михаил 3 2
|Ковалев Степан 2 2
|Лаптев Евгений 2 2
|Векилов Тимур 28 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Нестеров Александр 27 2
|Волошин Кирилл 20 2
|Ершов Андрей 47 2
|Дергилёв Никита 42 2
|Головин Дмитрий 22 2
|Пучков Антон 32 1
|Криницин Александр 3 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Кобяков Денис 2 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Варев Александр 16 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Баранов Александр 11 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Аликошвили Георгий 13 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Громов Иван 101 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Анищук Наталья 27 1
|Сафиуллин Альберт 9 1
|Толпежников Тимофей 11 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Паняшкин Максим 1 1
|Рубахин Владимир 1 1
|Галеев Артур 8 1
|Грунтов Антон 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010414.
Создано именных указателей - 66680.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru