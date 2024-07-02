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Умные камеры от МТС проследят за безопасностью в петербургском ТРЦ «Июнь»

ПАО «МТС» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения в одном из крупнейших торговых центров Петербурга — «Июнь». Умные камеры позволяют круглосуточно следить за безопасностью на территории даже в условиях низкой освещенности. Проект реализован вместе с УК «Сампа». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Систему развернули на территории торгово-развлекательного центра, площадь которого составляет 62 тыс. кв. метров. Видеокамеры оснащены поворотным механизмом, с их помощью можно удаленно контролировать состояние на всем периметре комплекса, без слепых зон.

«Только в МТС за прошлый год вырос более чем в полтора раза интерес со стороны бизнеса к комплексным системам видеонаблюдения. Мы разрабатываем цифровые решения для малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе системы для мониторинга, аналитики, интеллектуальные камеры, которые могут круглосуточно отслеживать инциденты и контролировать безопасность на территории. Наша задача как цифровой экосистемы — привносить технологии в различные сферы экономики региона: от ритейла до промышленности и даже животноводства. Так, например, наши умные видеокамеры следят за безопасностью в одном из крупных племенных хозяйств Ленобласти, где находится более 800 голов скота», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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Бизнес

Внедрение интеллектуальной системы заняло три недели. Кроме Петербурга умные камеры установили в ТРЦ «Июнь» в Мытищах, ТРЦ «Июнь» в Череповце, ТРЦ «Июнь» в Красноярске и ЦДР «Дом Про Дом» в Уфе. Общая площадь объектов – более 400 тыс. кв. метров.

«Реализация этого проекта в сотрудничестве с МТС — очень ценный опыт и для нас, и для всей индустрии в целом. Он показал, что возможно в максимально сжатые сроки наладить функционирование сложной цифровой системы сразу на нескольких больших объектах. Успешное тестирование проекта создает предпосылки для его внедрения в гораздо более крупном масштабе — это важный источник данных, позволяющий провести качественное исследование особенностей потребительского траффика», — сказал генеральный директор УК «САМПА» Георгий Найденов.

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