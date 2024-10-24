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МТС расширила проект умного видеонаблюдения в торговых центрах

МТС в рамках стратегического партнерства с управляющей компанией «САМПА» оборудовала системами видеонаблюдения три торгово-развлекательных центра в Москве, находящихся под управлением УК: «Город на Рязанке», «Облака» и «Косино Парк». Установка современных систем видеонаблюдения позволит повысить уровень безопасности и качество обслуживания в торговых центрах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В торгово-развлекательных центрах «Город на Рязанке», «Облака» и «Косино Парк», расположенных в Юго-восточном, Восточном и Южном административных округах Москвы, специалисты МТС установили комплексное решение умного видеонаблюдения, включающее современные IP-камеры и облачное программное обеспечение. Умные камеры видеонаблюдения с высокой четкостью изображения с поворотным механизмом могут изменять угол обзора, обеспечивая обзор до 360°. Специализированное ПО позволяет подключаться к оборудованию удаленно из любой точки мира с доступом в интернет. Системы видеонаблюдения защищены от DDoS-атак, кибератак и других внешних вторжений.

Установка цифровых систем умного видеонаблюдения в трех столичных ТРЦ стала вторым этапом совместного федерального проекта, стартовавшего летом 2024 г., когда система видеонаблюдения была установлена одновременно в пяти городах РоссииСанкт-Петербурге, Череповце, Уфе, Красноярске и г.о. Мытищи Московской области. Совокупная площадь объектов, обеспеченных современной системой видеонаблюдения увеличилась с 400 до 620 тыс. кв. метров.

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«Комплексные решения умного видеонаблюдения, сочетающие в себе качественное изображение, широкий функционал и аналитику, становятся все более востребованы бизнесом. Так, в МТС спрос на системы видеонаблюдения за последний год вырос более чем в полтора раза. Наши заказчики заинтересованы в повышении уровня безопасности, автоматическом отслеживании инцидентов, аналитике различных данных. Для УК «САМПА» мы расширяем географию объектов, на которых используются самые современные технологии в области видеоаналитики», — отметила коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Наталья Тимощук.

«Успешный запуск комплексной системы видеонаблюдения в крупных торговых центрах в пяти российских городах дал старт новому этапу нашего совместного с МТС проекта – установке новейшего оборудования для видеонаблюдения и настройке ПО в торгово-развлекательных центрах в Москве. Помимо повышения уровня безопасности за четыре месяца эксплуатации систем видеонаблюдения, мы получили большой массив данных о потребительском поведении, которые помогают нам формировать оптимальные предложения для посетителей торговых площадок», — сказал генеральный директор УК «САМПА» Георгий Найденов.

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