Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга

МТС сообщает о реализации на территории Приморского края второго этапа проекта умного видеомониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения пожарной опасности. Проект реализован для ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более 30 видеокамер со встроенным аппаратно-программным комплексом, нацеленным на распознавание огня и дыма, работают в ряде пожароопасных районов Приморского края - Ханкайском, Пограничном, Хасанском, Надеждинском, Шкотовском и Партизанском. Видеокамеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС высотой более 70 метров. Система умного видеомониторинга позволяет фиксировать чрезвычайные происшествия на дальности до 20 километров.

Каждая камера имеет обзор 360° и разрешение 1920x1080. Устройства смонтированы на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности. Искусственный интеллект системы фиксирует изображение дыма, передает время и координаты возгорания диспетчеру. Специалист анализирует полученную информацию, если факт пожара подтверждается, к месту возгорания выезжают огнеборцы.

«В 2023 г. мы запустили в Приморье пилотный этап проекта видеомониторинга природных пожаров с помощью технологий искусственного интеллекта. Система доказала свою эффективность и помогла предотвратить ряд пожаров в Ханкайком районе. По итогам успешного теста было принято решение о масштабировании проекта на другие муниципалитеты Приморского края. Аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают и в других регионах страны, не только предотвращая природные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект продолжает череду социально важных инициатив МТС и демонстрирует, что умный видеомониторинг несет важную природоохранную функцию», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

В России изобрели дешевый метод измерения пульса по видео

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

«Ростелеком» полностью перейдет на российское ПО к концу 2025 года

Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире

На «Госуслугах» появится самозапрет на международные телефонные звонки и оформление SIM-карт

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще