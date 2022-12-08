Спрос на системы видеонаблюдения среди застройщиков Новосибирска вырос втрое

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала более чем трехкратный рост спроса на системы видеонаблюдения среди предприятий Новосибирска за три квартала 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На долю компаний из сферы строительства и недвижимости пришлось 30% от общего количества обращений. Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри дома и по периметру, и передачи на сервер информации со всех жилых или строящихся объектов компании, где установлены приборы, круглосуточно.

Еще 22% от общего количества устройств установили компании в сфере торговли. Цифровое решение позволяет им подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам. А в случае несанкционированных действий – оперативно выявить правонарушителей, и, таким образом, обеспечить безопасность и комфорт покупателей и продавцов.

Третье место – у промышленных предприятий Новосибирска, более 14%. В данной сфере видеокамеры нацелены на контроль служебных помещений и производственных процессов, соблюдение санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварии, разбирать спорные ситуации.

Одной из причин роста спроса девелоперов на интеллектуальное видеонаблюдение в Новосибирске стало повышение требований к уровню общественной безопасности в городских микрорайонах, в том числе и новых, где динамично развивается социальная инфраструктура. Компании прибегают к предиктивной аналитике, когда можно фиксировать нештатные ситуации, а также предотвращать аварии, несанкционированные доступы в помещения, кражи имущества. УК при помощи видеонаблюдения снижают расходы на обслуживание и охрану территории: за счет круглосуточного наблюдения и контроля доступа снижаются случаи вандализма и замусоривания придомовой территории. Системы наблюдения также делают дом более привлекательным для потенциальных жильцов и повышают ценность недвижимости для покупки и аренды.

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«Использование цифровых систем видеонаблюдения в сфере недвижимости стало трендом этого года в Новосибирске – девелоперы обращались к нам в 1,5 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Рост интереса связан с желанием застройщиков повысить рейтинг сдаваемых объектов и с растущим спросом на современное, а значит безопасное и комфортное жилье. Например, недавно установленные 60 IP-камер в одном из жилых комплексов на Кирова помогают вести круглосуточный мониторинг внутри и на территории 25-этажного дома, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые самостоятельно выходят гулять во двор. Все больше УК хотят оперативно предотвращать порчу придомового имущества, детских площадок, машин на парковке, урегулировать спорные ситуации между жильцами, находить правонарушителей», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.