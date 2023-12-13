Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинки от бренда Botslab: умные камеры наблюдения Botslab Indoor Camera 2 Pro (C221), Botslab Indoor Camera 2E (C212), Outdoor Dual-lens Camera (W302) и Outdoor Pan/Tilt Camera (W312). Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Рынок умных технологий видеонаблюдения в России растет с каждым годом в среднем на 5-6%. По прогнозам аналитиков, к 2028 г. его объем достигнет 23,8 млрд руб. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусственного интеллекта. Новые модели камер Botslab — готовое решение для дома, офиса или производства, которое не требует каких-то особых мер при установке, но при этом обладает функциями профессионального уровня.

Камера наблюдения Botslab Indoor Camera 2 Pro (C221) разработана для размещения в помещении, оснащена улучшенным алгоритмом распознавания лиц, обладает самым обширным функционалом из представленных моделей.

Camera 2 Pro (C221)

Устройство можно разместить в детской: при распознавании плача или крика оно зафиксирует этот факт и отправит родителям уведомление на смартфон. В случае, если камера была повернута в другую сторону, она развернется к источнику звука. Заранее можно записать голосовое сообщение для малыша, и камера будет воспроизводить его при обнаружении плача. Эту функцию можно активировать по удобному расписанию, к примеру, в ночные часы.

Гаджет можно использовать для установки важных напоминаний — о приеме лекарств, времени делать уроки, прогулке с собакой и прочих — или как будильник вместо телефона. Записанное сообщение будет автоматически воспроизводиться камерой в установленное время.

Чтобы активировать функцию «вызов жестом», нужно поднести руку к лицу в определенном положении, стоя перед камерой. Таким образом, устройство понимает, что необходимо совершить звонок на приложение смартфона, к которому оно привязано. В случае, если пользователь не хочет или не в состоянии сделать вызов жестом, он может воспользоваться кнопкой трубки, расположенной на корпусе. Если звонок пропущен, камера отправит короткое видеоуведомление на смартфон о том, что была попытка вызова, которая осталась без внимания.

Устройство может быть частью различных умных сценариев, в которых используются команды «уведомление об уходе», «уведомление об отсутствии», «уведомлении о вторжении». Пользователю не обязательно использовать все эти опции одновременно и постоянно получать сигналы обо всем происходящем в поле зрения камеры. Настроить оповещения можно согласно конкретной цели. После определения нужной зоны для мониторинга фиксация действий будет происходить только в ее пределах. Можно активировать уведомления о появлении объекта или о его уходе из зоны. Заранее можно записать голосовое сообщение, которое будет активироваться при появлении/уходе объекта. Мониторинг нахождения человека в зоне можно ограничить по времени. Например, в случае, если времени прошло больше установленного периода, а в зоне так никто не появился — камера подаст об этом сигнал.

Для подключения камеры Botslab Indoor Camera 2E (C212), в отличие от представленной выше модели, можно и использовать Wi-Fi, и более стабильное проводное соединение. Устройство синхронизируется с IP-видеорегистратором: при этом изображение с камеры будет выводиться на монитор компьютера. Это позволяет вести непрерывную съемку в течение долгого времени. Функция распознавания лиц не только определяет само лицо человека, но и сохраняет его и заносит в память: объекту можно присвоить имя и фильтровать видеоматериалы по конкретному человеку.

Botslab Indoor Camera 2E (C212)

Камеры Botslab Outdoor Dual-lens Camera W302 и W312 предназначены для наружного видеонаблюдения, имеют степень защиты от экстремальных погодных условий IP66, что позволяет не опасаться дождя, снега и прочих погодных неприятностей.

Камера Botslab Outdoor Dual-lens Camera W302 имеет два объектива. Благодаря этому в приложении можно выбрать зону обзора: слева, справа или панорамное изображение с углом 170°. На лицевой стороне камеры расположены четыре прожектора. С одной стороны, это позволяет снимать в полноцветном режиме ночного видения: встроенные прожекторы будет освещать зону наблюдения. По желанию можно переключить камеру в инфракрасный режим, который будет снимать видео в черно-белом варианте.

Botslab Outdoor Dual-lens Camera W302

С другой стороны, прожекторы выполняют функцию световой сигнализации: они могут включаться в случае, если в зоне слежения появится человек или другой объект. Имеется опция установки звуковой сигнализации, в том числе имитирующей лай собаки. Прожекторы также могут оставаться включенными на протяжении всего времени, выполняя функцию уличного фонаря.

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Благодаря интеллектуальной функции распознавания автомобилей камера Outdoor Pan/Tilt Camera W312 является оптимальным решением для безопасности автомобиля, для установки на охраняемых парковках, при въезде на объекты с пропускным режимом, находящимся под охраной. Она может поворачиваться на 360° и следить за движущимся объектом как автоматически, так и с помощью джойстика в приложении. Камера способна отличить человека от автомобиля и, в зависимости от определенного типа объекта, отправляет соответствующее уведомление.

Outdoor Pan/Tilt Camera W312

Для предотвращения незаконной и стихийной парковки можно установить зону и временной интервал, в случае превышения которого будет приходить оповещение о нарушении. Функция камеры «защита автомобиля» позволяет задать время, в течение которого человек может находиться у машины. Если временной лимит превышен, камера подаст сигнал об этом. Функция «отслеживание человека с увеличением» фиксирует его нахождение в поле зрения и автоматически приближает лицо.

Функции камеры W312 можно отключать или активировать в разные периоды времени. Ночной режим активируется автоматически, устройство оснащено датчиком освещенности.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.