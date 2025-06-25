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Botslab


Рынок умных технологий видеонаблюдения в РФ растет с каждым годом в среднем на 5-6%. По прогнозам аналитиков, к 2028 году его объем достигнет 23,8 миллиарда рублей. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусственного интеллекта. Модели камер Botslab — готовое решение для дома, офиса или производства, которое не требует каких-то особых мер при установке, но при этом обладает функциями профессионального уровня.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Аналитика МТС: россияне скупают камеры видеонаблюдения в сезон летних отпусков 1
13.12.2023 Новые умные камеры видеонаблюдения Botslab на российском рынке 1
08.11.2023 Продукция бренда Botslab доступна в diHouse 1
07.11.2023 Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Botslab и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 213 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 3
360 Smart Life Group 5 2
Google LLC 11987 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4187 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7861 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1886 2
Night Vision - режим ночного видения 374 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 243 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17438 2
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Видеокамера - Camcorder 2295 2
Оповещение и уведомление - Notification 4946 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1870 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8433 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 2
Умные платформы 1767 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7539 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1477 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8943 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12641 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9901 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6109 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2350 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9721 1
Botslab Video Doorbell 2 2
Botslab Indoor Camera 3 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 715 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1221 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5696 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5758 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1159 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5379 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1089 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4539 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5046 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
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