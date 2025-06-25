Рынок умных технологий видеонаблюдения в РФ растет с каждым годом в среднем на 5-6%. По прогнозам аналитиков, к 2028 году его объем достигнет 23,8 миллиарда рублей. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусственного интеллекта. Модели камер Botslab — готовое решение для дома, офиса или производства, которое не требует каких-то особых мер при установке, но при этом обладает функциями профессионального уровня.