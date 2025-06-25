Получите все материалы CNews по ключевому слову
Botslab
Рынок умных технологий видеонаблюдения в РФ растет с каждым годом в среднем на 5-6%. По прогнозам аналитиков, к 2028 году его объем достигнет 23,8 миллиарда рублей. Следуя этому тренду, бренд Botslab развивает направление умных камер видеонаблюдения, используя последние разработки в области электроники и искусственного интеллекта. Модели камер Botslab — готовое решение для дома, офиса или производства, которое не требует каких-то особых мер при установке, но при этом обладает функциями профессионального уровня.
УПОМИНАНИЯ
Botslab и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 213 3
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 3
|360 Smart Life Group 5 2
|Google LLC 11987 1
|Botslab Video Doorbell 2 2
|Botslab Indoor Camera 3 2
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 715 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1221 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.