Аналитика МТС: россияне скупают камеры видеонаблюдения в сезон летних отпусков

МТС сообщает, что с 1 по 22 июня 2025 г. в розничной сети МТС был зафиксирован самый высокий интерес к камерам видеонаблюдения в 2025 г. Так, продажи этой категории товаров увеличились в среднем на 20% в штуках по сравнению с предыдущими месяцами 2025 г., а по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. продажи оказались выше на 42%. Эксперты МТС связывают тренд с желанием россиян обезопасить свое жилье в период летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя цена камер видеонаблюдения с начала этого года снизилась на 2% и составила 4010 руб. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет усовершенствования моделей и внедрению новых функций. Так, например, на российском рынке увеличилось количество беспроводных автономных устройств, работающих без Wi-Fi-соединения.

Также в России увеличился спрос на датчики движения. Средняя цена на такие устройства осталась на уровне начала этого года – 1703 руб. Продажи датчиков движения увеличились в среднем на 32% в штуках по сравнению с предыдущими месяцами 2025 г., а по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. продажи оказались выше на 64%. Наибольшим спросом пользуются устройства с радиолокационной технологией миллиметрового диапазона, позволяющие фиксировать малейшие движения.

Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей в сегменте камер видеонаблюдения — он занимает 89% продаж. На втором и третьем месте расположились Botslab (5%) и Acara (2%). Среди датчиков также лидирует бренд Xiaomi с долей 61%, далее – TP-Link (17%) и Acara (10%).

Более четверти всех продаж камер видеонаблюдения и датчиков движения приходится на Москву и область. Также в топ городов вошли Санкт-Петербург (6%), Екатеринбург (4%) и Казань (2%).