Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность».

Botslab – новый бренд, созданный группой компаний 360 Smart Life Group. Роботы-пылесосы марки уже известны на российском рынке. Теперь партнерам и покупателям доступны умные видеокамеры и дверные видеозвонки от Botslab. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок умного дома стремительно растет. За первое полугодие 2023 г. его показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Помимо голосовых колонок, ставших основным драйвером роста, также в положительную сторону изменились продажи систем умного видеонаблюдения и дверных видеозвонков. diHouse и Botslab ожидают дальнейшего увеличения спроса на товары категории «домашняя безопасность». Предпосылками служат и непрекращающееся развитие строительной индустрии, включая частные домовладения, и постоянно увеличивающийся рынок умного дома в целом.

Камера видеонаблюдения Botslab Indoor Camera (C201)

Высокое разрешение 3 МП 2K 2304x1296 пикселей в сочетании с инфракрасным ночным видением обеспечивает четкое и плавное изображение как днем, так и ночью. Детализированность кадров сохраняется на расстоянии до 10 метров в режиме съемки в темноте. Широкий угол обзора Botslab Indoor Camera (C201), который составляет 130°, дает возможность следить за более обширным пространством.

Система обнаружения движения и людей автоматически реагирует на ситуацию и уведомляет пользователя. В настройках приложения есть возможность задать строго определенную зону наблюдения: предупреждения будут приходить только тогда, когда в выбранной зоне будет замечена подозрительная активность. Вся остальная территория будет игнорироваться. Также, доступна двусторонняя голосовая связь.

Камера интегрируется с системами умного дома «Алиса» и Google Assistant для голосового управления и участия в сценариях с другими устройствами. Возможность предоставления доступа членам семьи (до пяти человек). Хранение данных осуществляется на карте SD 128 ГБ (не входит в комплект). Короткие ролики с обнаружением движения загружаются в облако и доступны для просмотра и сохранения на смартфон в течение семи дней.

Камера видеонаблюдения Botslab Indoor Camera 2 (C211)

Более совершенная модель с алгоритмами искусственного интеллекта и расширенным функционалом. Обзор расширен благодаря функциям вращения на 355° и наклону на 105°. Разрешение 3 МП 2K обеспечивает детальное изображение. Инфракрасное ночное видение обеспечивает превосходную видимость на расстоянии до 10 метров.

Камера видеонаблюдения Botslab Indoor Camera 2 (C211)

Камера Botslab Indoor Camera 2 (C211) оснащена функциями слежения за движущимися объектами, а также распознавания человека с помощью искусственного интеллекта. Как только устройство обнаруживает движение, оно поворачивается по мере движения человека или объекта, чтобы не упустить ничего важного. Видеооповещения отправляются пользователю через приложение. Кроме того, наличие live-видео и функция двусторонней связи позволяют общаться с близкими из любой точки мира.

Подключается к системам умного дома «Алиса» и Google Assistant для голосового управления и работы в рамках сценариев с другими устройствами. При обнаружении подозрительной активности камера может активировать звуковую сигнализацию. Хранение данных осуществляется на карте SD 128 ГБ (не входит в комплект). Короткие видео с обнаружением движения загружаются в облако и доступны для просмотра и сохранения на смартфон в течение семи дней.

Дверной видеозвонок Botslab Video Doorbell (R801)

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Открывать дверь вслепую больше не придется с умным дверным видеозвонком Botslab Video Doorbell (R801). Разрешение 3 МП 2K, широкий угол обзора 140° и инфракрасное ночное видение позволяют четко разглядеть посетителя даже в темноте. Возможность удаленной видеосвязи позволяет отвечать на звонок в дверь с помощью смартфона, находясь вне дома – это помогает создать эффект присутствия дома жильцов. Функция изменения голоса позволяет преобразить тембр до неузнаваемости. Например, ребенок может отвечать голосом взрослого, если он один дома.

Дверной видеозвонок Botslab Video Doorbell (R801)

В устройство встроена сигнализация с защитой от несанкционированного доступа: активируется и отправляет уведомление на телефон, если дверной звонок снимают. Функция звуковой сигнализации включается, если: 1) человек остановился у двери на 10 и более секунд; 2) посетитель двигался, оставаясь в поле зрения камеры видеозвонка в течение 8-15 секунд.

Звонок работает от аккумулятора мощностью 5000 мАч. Установка не требует профессиональных навыков. Сделать это можно двумя способами: 1) с помощью клейкого основания, 2) с помощью саморезов – снять замок с двери в этом случае будет крайне сложно.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.