Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность».
Botslab – новый бренд, созданный группой компаний 360 Smart Life Group. Роботы-пылесосы марки уже известны на российском рынке. Теперь партнерам и покупателям доступны умные видеокамеры и дверные видеозвонки от Botslab. Об этом CNews сообщили представители diHouse.
Российский рынок умного дома стремительно растет. За первое полугодие 2023 г. его показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Помимо голосовых колонок, ставших основным драйвером роста, также в положительную сторону изменились продажи систем умного видеонаблюдения и дверных видеозвонков. diHouse и Botslab ожидают дальнейшего увеличения спроса на товары категории «домашняя безопасность». Предпосылками служат и непрекращающееся развитие строительной индустрии, включая частные домовладения, и постоянно увеличивающийся рынок умного дома в целом.
Камера видеонаблюдения Botslab Indoor Camera (C201)
Высокое разрешение 3 МП 2K 2304x1296 пикселей в сочетании с инфракрасным ночным видением обеспечивает четкое и плавное изображение как днем, так и ночью. Детализированность кадров сохраняется на расстоянии до 10 метров в режиме съемки в темноте. Широкий угол обзора Botslab Indoor Camera (C201), который составляет 130°, дает возможность следить за более обширным пространством.
Система обнаружения движения и людей автоматически реагирует на ситуацию и уведомляет пользователя. В настройках приложения есть возможность задать строго определенную зону наблюдения: предупреждения будут приходить только тогда, когда в выбранной зоне будет замечена подозрительная активность. Вся остальная территория будет игнорироваться. Также, доступна двусторонняя голосовая связь.
Камера интегрируется с системами умного дома «Алиса» и Google Assistant для голосового управления и участия в сценариях с другими устройствами. Возможность предоставления доступа членам семьи (до пяти человек). Хранение данных осуществляется на карте SD 128 ГБ (не входит в комплект). Короткие ролики с обнаружением движения загружаются в облако и доступны для просмотра и сохранения на смартфон в течение семи дней.
Камера видеонаблюдения Botslab Indoor Camera 2 (C211)
Более совершенная модель с алгоритмами искусственного интеллекта и расширенным функционалом. Обзор расширен благодаря функциям вращения на 355° и наклону на 105°. Разрешение 3 МП 2K обеспечивает детальное изображение. Инфракрасное ночное видение обеспечивает превосходную видимость на расстоянии до 10 метров.
Камера Botslab Indoor Camera 2 (C211) оснащена функциями слежения за движущимися объектами, а также распознавания человека с помощью искусственного интеллекта. Как только устройство обнаруживает движение, оно поворачивается по мере движения человека или объекта, чтобы не упустить ничего важного. Видеооповещения отправляются пользователю через приложение. Кроме того, наличие live-видео и функция двусторонней связи позволяют общаться с близкими из любой точки мира.
Подключается к системам умного дома «Алиса» и Google Assistant для голосового управления и работы в рамках сценариев с другими устройствами. При обнаружении подозрительной активности камера может активировать звуковую сигнализацию. Хранение данных осуществляется на карте SD 128 ГБ (не входит в комплект). Короткие видео с обнаружением движения загружаются в облако и доступны для просмотра и сохранения на смартфон в течение семи дней.
Дверной видеозвонок Botslab Video Doorbell (R801)
Открывать дверь вслепую больше не придется с умным дверным видеозвонком Botslab Video Doorbell (R801). Разрешение 3 МП 2K, широкий угол обзора 140° и инфракрасное ночное видение позволяют четко разглядеть посетителя даже в темноте. Возможность удаленной видеосвязи позволяет отвечать на звонок в дверь с помощью смартфона, находясь вне дома – это помогает создать эффект присутствия дома жильцов. Функция изменения голоса позволяет преобразить тембр до неузнаваемости. Например, ребенок может отвечать голосом взрослого, если он один дома.
В устройство встроена сигнализация с защитой от несанкционированного доступа: активируется и отправляет уведомление на телефон, если дверной звонок снимают. Функция звуковой сигнализации включается, если: 1) человек остановился у двери на 10 и более секунд; 2) посетитель двигался, оставаясь в поле зрения камеры видеозвонка в течение 8-15 секунд.
Звонок работает от аккумулятора мощностью 5000 мАч. Установка не требует профессиональных навыков. Сделать это можно двумя способами: 1) с помощью клейкого основания, 2) с помощью саморезов – снять замок с двери в этом случае будет крайне сложно.
***
diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».
«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.