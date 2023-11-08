Продукция бренда Botslab доступна в diHouse

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность».

Botslab – новый бренд, созданный группой компаний 360 Smart Life Group. Роботы-пылесосы марки уже известны на российском рынке. Теперь партнерам и покупателям доступны умные видеокамеры и дверные видеозвонки от Botslab.

Российский рынок умного дома стремительно растет. За первое полугодие 2023 г. его показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Помимо голосовых колонок, ставших основным драйвером роста, также в положительную сторону изменились продажи систем умного видеонаблюдения и дверных видеозвонков. diHouse и Botslab ожидают дальнейшего увеличения спроса на товары категории «домашняя безопасность». Предпосылками служат и непрекращающееся развитие строительной индустрии, включая частные домовладения, и постоянно увеличивающийся рынок умного дома в целом.

На данный момент diHouse предлагает партнерам умные камеры видеонаблюдения Botslab Indoor Camera (модель C201) и Botslab Indoor Camera 2 (модель С211), а также умный дверной звонок Botslab Video Doorbell (R801).