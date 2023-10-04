Облачное видеонаблюдение МТС помогает следить за качеством дорожного строительства в Кузбассе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке системы видеонаблюдения на объектах дорожного строительства в Кемеровской области. IP-камеры помогают вести мониторинг качества и безопасности работ в столице региона и на строительстве моста через реку Томь. Он станет частью северо-западного обхода города, по которому движущийся по федеральной трассе «Р-255» транспорт пойдет, минуя Кемерово. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мост Звездный в Кемеровском районе – важная часть строящегося обхода, который должен избавить столицу Кузбасса от потока транзитного транспорта: трасса «Р-255 Сибирь» проходит через центр города. Специалисты МТС организовали на объекте доступ в интернет и установили систему видеонаблюдения. IP-камеры с высоким разрешением позволяют подрядчику, компании «Мострострой-11», удаленно контролировать технологический процесс и следить за безопасностью на стройке в режиме онлайн – через ПК и мобильное приложение. Трансляция и видеоархив хранятся в облаке МТС.

«Видеонаблюдение сегодня широко применяется во многих сферах, помогая бизнесу оптимизировать процессы и сокращать расходы. На строительстве объектов дорожной инфраструктуры возможность удаленного мониторинга соблюдения технологии – это не только вопрос внутреннего контроля качества. Наличие видеозаписи при сдаче объекта может повлиять на скорость прохождение экспертизы и приемку работы заказчиком», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Строительство моста через Томь в рамках северо-западного обхода Кемерова – достаточно крупный проект. Сегодня в работе на объекте задействовано 139 человек и 32 единицы машин и механизмов. Благодаря видеонаблюдению генеральный директор компании и другие руководители, находясь на других строящихся объектах в любой точке страны, могут удаленно контролировать все строительные процессы. Также это актуально для сотрудников производственного и технического отделов, работающих в головном офисе компании в Тюмени», – отметил руководитель проекта АО «Мостострой-11» Александр Телевич.

В Кемерове видеонаблюдение МТС работает на двух участках улицы Сибиряков-Гвардейцев, реконструкция которой ведется в рамках реновации заискитимской части города, а также на строительстве северного проезда в микрорайоне 74 Ленинского района (Верхний Бульвар). Камеры, часть из которых оборудованы зумом, так же помогают специалистам компании «Кузбассдорстрой» контролировать качество работ онлайн и следить за соблюдением техники безопасности.

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