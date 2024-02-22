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В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение 

ПАО «МТС» сообщает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Тверской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в три раза чаще обращаться к системам видеонаблюдения и контроля удаленного доступа по сравнению с 2022 г. При этом инвестиции компаний в данные цифровые сервисы выросли в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего к системам видеонаблюдения подключаются тверские промышленные предприятия (57%). Благодаря цифровым сервисам были закрыты задачи по контролю за периметром объектов, отслеживания пересечения границ, перемещение транспорта, включая распознавание номеров автомобилей. Все это позволяет следить за соблюдением производственных норм безопасности и охраны труда и предотвращать экстренные ситуации. Еще (28%) – сельскохозяйственная отрасль. Предприятия данной отрасли смогли усилить наблюдение за сельхозугодиями и складскими объектами.

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Фото: МТС
В Тверской области в три раза вырос спрос на умное видеонаблюдение

Рост спроса зафиксирован также со стороны управляющих компаний (21%). Цифровые камеры видеонаблюдения МТС устанавливают для мониторинга пространства внутри и по периметру зданий. Таким образом, управляющие компании могут оперативно принимать меры в случае порчи придомового имущества, детских площадок, машин на парковке, а муниципальные учреждения – исполнять требования по обеспечению защищенности объектов.

«С каждым годом спрос среди тверского бизнес-сообщества на интеллектуальные решения растет. Повышенный интерес представители среднего и крупного бизнеса проявляют к умному видеонаблюдению. Оно востребовано во всех отраслях – начиная от мониторинга за пожарами и заканчивая безопасностью в учреждениях здравоохранения. Бизнес, управляющие компании, учреждения образования и спорта могут внедрять современные технологии также в жилых и административных зданиях, устанавливать умное видеонаблюдение, чтобы контролировать потребление коммунальных ресурсов. Все это помогает дистанционно обеспечивать безопасность на производственных объектах, контролировать эффективность работы сотрудников в цехах и фиксировать нарушения техники безопасности», – сказал директор филиала МТС в Тверской области Дмитрий Окинча.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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