Konica Minolta модернизировала систему видеонаблюдения для «Красной машины»

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia разработал и внедрил систему охранного видеонаблюдения для компании «Объединенные русские вложения». Компания владеет официальным брендом и интернет-магазином Федерации хоккея России «Красная машина», а также бизнес-центром «Автозаводский». Проект предусматривает его комплексную защиту и высокую степень автоматизации процессов.

Компании «Объединенные русские вложения» требовалась комплексная система видеонаблюдения, позволяющая предотвращать несанкционированный проход посторонних людей в технические и парковочные зоны бизнес-центра, автоматически контролировать въезд и выезд автотранспорта. Также было необходимо настроить удаленный доступ к системе с мобильных устройств. Проект осложнялся тем, что ранее в бизнес-центре было установлено аналоговое видеонаблюдение и для установки IP-видеонаблюдения потребовался демонтаж старых кабельных трасс и прокладка новых.

Команда Konica Minolta провела техническое обследование объекта для разработки плана проекта, подготовила техническую документацию и спецификацию оборудования. Были проведены необходимые монтажные и пусконаладочные работы, установлены IOT и антивандальные камеры, домофоны, архив на Mobotix NAS, а также программное решение VMS Mobotix Hub с мобильным клиентом.

Система видеоаналитики на «борту» видеокамер помогает распознавать номера машин и автоматически пропускать их на территорию бизнес-центра. Технология распознавания лиц Macroscop и алгоритм двухфакторной верификации на базе видеодомофонов с RFID позволяют использовать несколько вариантов авторизации посетителей и сотрудников: по магнитной карте, коду доступа и распознаванию лица. Удаленный доступ к изображениям с камер и из архива обеспечивает мобильное приложение.

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«Внедрение высокоавтоматизированной системы охранного видеонаблюдения позволило нам снизить ее совокупную стоимость в 1,5 раза за счет экономии расходов на вспомогательный персонал. Благодаря видеоаналитике скорость проезда автотранспорта увеличилась в 3-5 раз, а случаи вандализма на территории бизнес-центра снизились на 80%. При этом нам не пришлось увеличивать количество сотрудников охраны», – отметил Андрей Колобанов, заместитель генерального директора по безопасности компании «Объединенные русские вложения».

«Мы рады, что наши решения делают инфраструктуру более безопасной, помогают максимально решать задачи клиентов Konica Minolta и удовлетворять их запросы на комплексные системы видеонаблюдения. Используя оборудование и системы Mobotix, отвечающие всем современным вызовам, службы безопасности могут действовать быстро и безошибочно, оперативно реагировать на нештатные ситуации и блокировать несанкционированный проход в служебные помещения», – сказала Ольга Шарова, руководитель направления видеорешений Mobotix компании Konica Minolta Business Solutions Russia.