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За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, внедрила систему видеонаблюдения у российского производителя крепежных изделий – группы компаний «Параллель», одного из резидентов индустриального парка «Орел». Решение позволяет обеспечить безопасность на одном из крупнейших логистических комплексов в отрасли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения МТС охватывает всю территорию логистического комплекса и включает в себя 74 камеры высокого разрешения для мониторинга зон отгрузки, обработки и хранения готовой продукции и производственных цехов. Запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. Руководство компании и сотрудники службы безопасности могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал.

«Компания получила обзорное видеонаблюдение с возможностью онлайн-просмотра, локального хранения архива, а также возможность мониторинга всего периметра и территории внутри логистического комплекса и производственных цехов. Оборудование, которое мы использовали для ГК «Параллель», российского производства, что делает систему видеонаблюдения более надежной и не зависящей от внешних факторов. Подобные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами экосистемы МТС, от видеоаналитики до облаков», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

«Наш логистический комплекс включает 15 тыс. паллетомест, с возможностью обработки до 60 машин в сутки, грузооборотом до 5000 тонн в месяц со всей сопутствующей инфраструктурой. С системой видеонаблюдения мы контролируем соблюдение производственных процессов, трудовую дисциплину рабочего персонала и своевременно предотвращаем возможные нарушения и аварийные ситуации», — отметил директор ГК «Параллель» Андрей Куров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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