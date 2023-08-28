Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив»

МТС сообщила об установке системы видеонаблюдения в ивановской студии развития «Арт-позитив», где взрослые и дети осваивают искусство керамики. Камеры МТС контролируют безопасность в трехэтажном здании и выполняют мониторинг обстановки в учебной зоне и административных помещениях центра дополнительного образования.

Система видеонаблюдения МТС охватывает 30 внутренних помещений для занятий и уличную территорию студии и включает в себя 10 камер высокого разрешения. Видеонаблюдение помогает контролировать не только общую безопасность педагогов и посетителей, но и соблюдение технологий работы с оборудованием и инструментами в гончарном деле, санитарных норм. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место руководителя, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. Руководство студии может в любой момент посмотреть весь отснятый материал.

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«С помощью нашего комплексного решения можно контролировать учебные процессы, в которых участвуют в том числе дети. Подобные системы можно развернуть в любом учебном центре или на предприятии, при необходимости дополняя их другими продуктами цифровой экосистемы МТС, от видеоаналитики до облачного хранения данных. К примеру, в Смоленской области видеонаблюдение следит за соблюдением графика выполнения работ и подвозом материалов на крупном строительном объекте, в Рязанской и Владимирской областях умные камеры ведут мониторинг лесов для своевременного реагирования на пожары. В Ивановской области мы тоже можем разворачивать проекты видеонаблюдения и видеоаналитики практически для любой отрасли», – сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

«В нашей студии занимаются люди разных возрастов, в том числе – более ста детей, и нам важно обеспечивать их безопасность. Кроме того, мы стараемся предоставить максимальное качество услуг и соблюсти все образовательные стандарты, поэтому камеры помогают еще и контролировать, как проходит обучение и при необходимости корректировать программу», – сказал руководитель студии «Арт-позитив» Александр Панкратов.