Технологии МТС помогут решить проблему опустынивания и засухи в России

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, развернула в Волгограде программно-аппаратный комплекс для Федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук. Решение МТС позволило ускорить процесс обработки данных о состоянии природных сообществ в тринадцати регионах России, а на основе анализа информации строить прогнозы и давать рекомендации для эффективной борьбы с экологическими проблемами, в том числе – с опустыниванием и засухой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программно-аппаратный комплекс представляет собой совокупность серверов и ИТ-оборудования с использованием более 100 нейросетей и искусственного интеллекта. Они непрерывно обрабатывают и хранят информацию об изменениях в природных экосистемах, поступающую из тринадцати субъектов России, в том числе, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Дагестан, Татарстан, Хакасия, Бурятия, а также из Ставропольского и Красноярского краев через спутниковый мониторинг территорий. ИТ-оборудование МТС позволяет ускорить обработку информации о состоянии природных сообществ, обобщению и хранению данных полевых исследований, полученных по результатам экспедиционных работ.

«Мы видим, что в решении природоохранных задач научное сообщество все чаще обращается к ИТ-решениям, которые кардинально меняют продуктивность привычных процессов. Экосистема МТС обладает экспертизой и широким портфолио цифровых решений для решения экологических задач, такие технологии как искусственный интеллект, облачные вычисления, интеллектуальное видеонаблюдение, геоаналитика помогают повышать эффективность научного процесса, а значит, повышают скорость и качество решения социально важных проблем», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Оборудование позволило в несколько раз ускорить процесс обобщения и хранения информации, изучения факторов, оказывающих влияние на деградацию земель. Наш центр проводит регулярные исследования в области агроэкологии уже более 90 лет. Однако стремительное увеличение количества информации поставило вопрос о необходимости использования инноваций для более эффективной работы. Главной задачей геоинформационной системы опустынивания и его мониторинга с использованием технологий и возможностей МТС является мониторинг процессов опустынивания и прогнозирование развития ситуации с дальнейшим возвращением деградированных земель в эксплуатацию. Программно-аппаратный комплекс мы также используем и для реализации проекта защиты малых рек. В будущем планируем расширение нашей инфраструктуры от МТС», — сказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Беляев.

В конце 2022 г. МТС запустила комплексный проект по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями в Астраханской области. Волонтеры компании совместно с научным сообществом, специализирующемся на вопросах деградации почв, высадили более 4000 кустарников джузгуна и других засухоустойчивых растений в Астраханской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.