Цифровые технологии МТС помогли четверым школьникам поступить в ГИТИС

20% студентов от общего количества поступивших в 2024 г. на бюджетные места актерского факультета ГИТИСа отобрались в институт благодаря программе онлайн-консультаций проекта МТС «Поколение М». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Четыре абитуриента из разных регионов России, которые в апреле 2024 г. в рамках совместной образовательной онлайн программы ГИТИСа и проекта МТС «Поколение М», прошли первый тур отборочных консультаций на цифровой платформе «МТС Линк» и далее успешно справились со всеми следующими очными этапами конкурсного отбора – зачислены на бюджетные места актерского факультета ГИТИСа.

В апреле в рамках образовательного проекта по развитию детей в цифровой среде «Поколение М» МТС и ГИТИС провели ежегодную программу виртуальных консультаций для абитуриентов в каждом федеральном округе страны. Педагоги делились секретами подготовки к поступлению в театральный вуз и проводили в онлайн формате вступительные консультации на два факультета – актерский факультет и факультет сценографии. Из более чем 1400 человек по всей России, которые приняли участие в онлайн-программе вступительных консультаций на цифровой платформе «МТС Линк», 58 абитуриентов были рекомендованы сразу на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве.

«Мы очень гордимся эффективностью нашей совместной программы с ГИТИСом по отбору абитуриентов для обучения в ведущем театральном вузе Европы при помощи цифровых решений. Программа «Поколение М» на базе возможностей «МТС Линк» стала тем самым уникальным технологическим инструментом, который позволил вузу качественно расширить воронку для выявления талантливой молодёжи в регионах России. За время кампании по поступлению и педагоги ГИТИСа и тысячи молодых людей по всей стране по достоинству оценили удобство такого технологичного подхода: каждый абитуриент смог качественно показать свои возможности и получить ценные рекомендации от педагогов без очного визита в вуз в Москву и дополнительных затрат для семейного бюджета. Результат этого года – четыре бюджетных места актерского факультета из 22 за участниками проекта «Поколение М», отражает уникальный ресурс, который все участники образовательного процесса получают благодаря цифровизации», – сказала руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Итоги приемной кампании этого года подтверждают наши представления о том, как выбирать себе партнеров. А попутно – и древнюю мудрость, что большие и серьезные дела требуют основательной подготовки и времени для того, чтобы появились какие-то результаты, и в нашем деле прослушиваний тоже требуется время, чтобы появилось доверие, чтобы убедить абитуриентов в том, что наши совместные региональные прослушивания – та самая площадка, с которой можно начать путь в театральную профессию. Это говорит о том, что проект «Поколение М» в своей подготовительной работе умеет сориентировать действительно талантливых ребят, а не собрать всех подряд, всех, кому не лень. Мы видим, что в этом проекте конкурс отличается от нашего московского, то есть приходит народу поменьше, а поступают больше, не нынешние столичные 200 человек на место. Значит, приходят те, кто более подготовлен, кто ответственнее относится к самому вопросу поступления. Нам остаётся только поблагодарить в очередной раз уважаемых партнёров из «Поколения М» компании МТС за то, что однажды мы вместе придумали эту историю и они поверили, что проект не будет пустой тратой времени, сил, средств, потому что эта история требует денег, как и всё в театральном искусстве. И то, что МТС – это интересно, как мне кажется, в итоге приносит нам обоим чувство радости и удовлетворения», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В ГИТИС поступили: Брончуков Матвей, город Старый Оскол, Белгородская область; Вынник Севастьян, город Нижний Новгород; Гришин Матвей, город Краснодар; Еремеенко Милана, город Краснодар.