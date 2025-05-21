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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тульские новости


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА 1
14.07.2010 Тульская городская Дума перейдет на электронный документооборот с помощью ЭОС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тульские новости и организации, системы, технологии, персоны:

СофтЭксперт 48 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
МегаФон 9252 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
Администрация Тулы 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
Мышкина Марина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
Россия - ЦФО - Орловская область 336 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 826 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1177 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 122 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 332 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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