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Тульские новости
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА 1
|14.07.2010
|Тульская городская Дума перейдет на электронный документооборот с помощью ЭОС 1
Тульские новости и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
|Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
|Администрация Тулы 10 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
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