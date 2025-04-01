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Феоктистов Дмитрий


01.04.2025 «Перемена Трейд» мигрировала на российскую CRM-систему BPMSoft 1
05.02.2014 Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Феоктистов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СофтЭксперт 47 1
Перемена ГК - Перемена Трейд 5 1
Microsoft Corporation 24736 1
Администрация Тулы 10 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1852 1
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Microsoft Exchange 1748 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Microsoft Office 2007 238 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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