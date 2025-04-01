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Феоктистов Дмитрий
|01.04.2025
|«Перемена Трейд» мигрировала на российскую CRM-систему BPMSoft 1
|05.02.2014
|Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync 1
Феоктистов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СофтЭксперт 47 1
|Перемена ГК - Перемена Трейд 5 1
|Microsoft Corporation 24736 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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