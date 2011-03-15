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ПиН Групп Ниеншанц Телеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 11
ПиН Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 2
|Табачук Алина 6 2
|Николаева Татьяна 3 1
|Шпедер Андрей 2 1
|Седов Дмитрий 2 1
|Шведов Сергей 4 1
|Мишина Дарья 1 1
|Изотов Денис 1 1
|Караджа Ксения 4 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Фрейдкин Александр 3 1
|Петров Дмитрий 80 1
|Тамодин Николай 49 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Комлев Николай 114 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Рощин Алексей 9 1
|Прокопенко Ярослав 1 1
|Куликов Денис 27 1
|Бобов Игорь 6 1
|Столповский Евгений 8 1
|Ширенко Андрей 7 1
|Ярутов Виктор 7 1
|Паснюк Елена 6 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.