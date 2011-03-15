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ПиН Групп Ниеншанц Телеком

СОБЫТИЯ

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15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 1
12.01.2010 «ПиН Групп» приобрела телекоммуникационные активы «Ниеншанц» 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 2
15.10.2007 «Веб Плас» проводит ребрендинг 1
28.08.2007 «Ниеншанц-Телеком» вывел «ПК «Петербурженка» в интернет через оптику 2
18.12.2006 Сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела домашнюю сеть HomeNet 1
20.07.2001 Минсвязи приостановило действие лицензий 14 операторов связи 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

ПиН Групп и организации, системы, технологии, персоны:

ПиН Групп - Ниеншанц Хоум 54 5
Ниеншанц 124 4
ПиН Групп - Pin Group 5 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
ПиН Групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Ниеншанц Логистик 5 1
Zynga Game Network 133 1
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс - ИнформКом 17 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Дженерал ДейтаКомм 7 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ТензорТелеком 7 1
РТК Пейдж - Телетинг 3 1
ПиН Телеком - IntraStar - Киви Хоум - Киви Биз 9 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Пензенские телекоммуникации - Пенза Телеком 5 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 4 1
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
АМТком 2 1
Новые коммуникации 1 1
ВымпелКом - Поларком 17 1
МегаФон 10828 1
Cisco Systems 5374 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
HP Inc. 5903 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
USTA Hotels - Отель Екатеринбург-Центральный 1 1
UFG Asset Management 11 1
Тонар 8 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
UFG Private Equity 39 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 5
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 3
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xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5000 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2267 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9961 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10738 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3969 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 734 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5815 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
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