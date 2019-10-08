«Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России

«Ростелеком» внедрил в Таганроге комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым «умным» на юге России. В распоряжении таганрожцев появились такие системы, как «Умное освещение», «Безопасный город», «Умное видеонаблюдение», «Умный домофон», электронные сервисы для медицины и «цифровой дневник». Появление этих решений стало возможным благодаря трехстороннему соглашению, подписанному в сентябре 2018 г. между правительством Ростовской области, администрацией Таганрога и «Ростелекомом».

«Таганрог – город с серьезным инновационным потенциалом. У нас сосредоточены промышленные предприятия, сформирован кластер ИТ-специалистов, активно развиваются культурные традиции и туризм. Для всего этого должны быть соответствующие возможности и среда: комфортные, безопасные условия для горожан и гостей города. Наша практика доказала, что цифровые решения точны и однозначны. Они помогают установить баланс между запросами общества и возможностями муниципалитетов создать прозрачную систему взаимодействия и наладить обратную связь с гражданами. За умными городами будущее», – сказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

К августу 2019 г. «Ростелеком» завершил замену почти 11 тыс. уличных светильников на энергосберегающие, объединенные интеллектуальной системой управления. Все улицы и дороги Таганрога теперь равномерно освещены комфортным для человеческого глаза светом. Система позволяет регулировать режимы работы освещения, в зависимости от времени суток и погодных условий, вести дистанционный сбор данных, мониторинг состояния оборудования, отслеживать несанкционированные подключения и учитывать затраты энергоресурсов. «Умное освещение» помогает городу экономить до 60% электроэнергии.

АПК «Безопасный город» представляет собой единую региональную платформу для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и контроля состояния окружающей среды (мониторинг чрезвычайных ситуаций, работы оборудования противопожарных систем). В основу платформы входят «Служба 112» и система видеонаблюдения, которая хранит данные из 70 видеопотоков, распознает лица, анализирует обстановку и выявляет подозрительные скопления людей.

«Служба 112» в Таганроге связана с кнопками SOS, установленными в общественных местах города. С момента начала эксплуатации система приняла более 650 тыс. вызовов. Частью сервисов «Службы 112» стали и «умные домофоны», установленные в пилотном режиме в одном из домов города.

«Умные домофоны» синхронизированы с одноименным мобильным приложением, оснащены кнопкой SOS и высокоточными камерами с ночной подсветкой. Камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы связи передают записи в МВД, где полученные данные планируется хранить на защищенном сервере. Помимо открывания замка домофоны позволяют отслеживать ситуацию около подъезда, а также запустить в подъезд человека дистанционно через мобильное приложение.

Большинство медицинских учреждений города подключены к интернету и интегрированы в федеральную информационную систему в сфере здравоохранения. Система обеспечивает ведение цифровой медицинской карты, оперативный доступ к истории болезни из любого города России, возможность удаленно записаться к врачу и получить электронный больничный. На данный момент в ней зарегистрировано более 23 тыс. таганрожцев.

Все школы Таганрога подключены к единой региональной информационной системе учета школьников, которая также позволяет мониторить их достижения.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно "Ростелеком" становится для такого уникального промышленного города, как Таганрог, "проводником" в цифровой мир. У нас готово множество конкретных решений по разным сферам общественной жизни, – от весогабаритного контроля на дорогах до интеллектуальной системы сбора мусора. В итоге мы стремимся к созданию цифровой среды для жителей города, которая в будущем станет частью единой областной платформы и выведет развитие области на качественно новый уровень», – сказал директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

В ближайшее время стороны начнут обсуждение вопросов, касающихся расширения действующих проектов и реализации новых.