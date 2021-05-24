«Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов

С 1 июня 2021 г. вице-президент «Ростелекома» Денис Лысов перейдет на позицию директора макрорегионального филиала «Центр». На этом посту он сменит Дмитрия Кима, который назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Основная цель топ-менеджера «Ростелекома» – повысить потенциал компании в самом масштабном по численности населения и количеству регионов федеральном округе страны и придать новый импульс развитию МРФ «Центр», используя наработанный опыт на Юге.

«Денис Лысов успешно провел трансформацию бизнеса “Ростелекома” на Юге и за относительно короткий период времени показал выдающиеся результаты практически по всем направлениям деятельности компании. В связи с переходом Дмитрия Кима на работу в Правительство Российской Федерации мы решили придать новый импульс крупнейшему макрорегиону страны, предложив его возглавить одному из наиболее опытных топ-менеджеров нашей компании. Эстафету Дениса на Юге примет талантливый руководитель и опытный сотрудник нашей компании Сергей Мордасов. Мы уверены, что эта ротация послужит на благо как нашей компании, так и в целом поможет ускорить цифровизацию страны», – отметил Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

«С энтузиазмом прихожу в новый для себя макрорегион, принимая ответственность за его цифровизацию и движение вперед в целом. Я верю в наше дело и вижу, как внедрение цифровых решений и технологий приносит успех бизнесу, облегчает жизнь простых граждан, помогает социальным и государственным институтам более эффективно справляться со своими задачами. Комфорт и качество жизни людей должны стать результатом деятельности нашей компании в макрорегионе. Это и будет признанием наших общих заслуг в вверенном мне регионе», – сказал Денис Лысов, вице-президент – директор МРФ «Центр» «Ростелекома».

Денис Лысов начинал работу в телеком-отрасли в 2000 г. с должности инженера сети передачи данных «Ростовэлектросвязи». Затем управлял проектами в области мобильной связи в Huawei Technologies. С 2003 по 2017 гг. работал в компании «Мобильные телесистемы» (МТС), где прошел путь от ведущего специалиста по развитию региональных систем коммутации до директора филиала компании в Ростовской области.