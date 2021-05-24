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Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома»

С 1 июня 2021 г. Сергей Мордасов назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». На этом посту он сменит Дениса Лысова в связи с его переводом на должность руководителя центрального макрорегиона компании. Соответствующий приказ подписал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В телеком-отрасли Сергей Мордасов работает 18 лет. До этого назначения он возглавлял Ростовский филиал «Ростелекома», ранее – Тамбовский. Сергей прошел пусть от менеджера участка до руководителя региональной структуры федеральной компании, поэтому знаком со всеми особенностями работы сотрудников на местах.

Под руководством Сергея Мордасова в Ростовском филиале реализуется среднесрочная стратегия, направленная на охват частного сектора: в 2020 г. в рамках собственной инвестиционной программы «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для 180 тыс. новых домохозяйств области. При поддержке региональных властей филиал приступил к внедрению концепции «Цифровой регион», направленной на цифровизацию ключевых отраслей. Создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который на единой платформе Netris обеспечивает безопасность граждан во всех 55 муниципальных образованиях, в том числе – в отдаленных сельских районах. Реализованы проекты по созданию систем умного освещения и других элементов платформы «Умный город» в большинстве крупных муниципалитетов области. Благодаря инициативе Сергея Мордасова Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, где проводится эксперимент, в рамках которого медицинские учреждения предоставляют бесплатные онлайн-консультации через портал Госуслуг. Также в активе Сергея – масштабный проект совместно с ведущими вузами Ростова-на-Дону «Цифровое образование», направленный на развитие у студентов необходимых компетенций для цифровой экономики.

Сергей Мордасов родился в Тамбове в 1980 г. В 2002 г. получил специальность «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в Тамбовском государственном техническом университете. В 2008 г. он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации», и в 2013 г. – Московскую Международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», получив квалификацию МВА «Управление в отрасли телекоммуникаций». В 2017 г. он вошел в число победителей первого конкурса «Лидеры России», на котором стал единственным представителем от Черноземного региона.

Эльяс Касми

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