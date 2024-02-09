«Яндекс Путешествия» назвали 5 горнолыжных курортов для поездок до 100 тысяч рублей на двоих

В феврале 2024 г. многие любители активного отдыха отправляются на горнолыжные курорты. При этом цены на проживание и аренду оборудования на горнолыжных курортах в это время часто ниже, чем в в пиковые моменты новогоднего спроса, что делает отдых более доступным. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

В России можно найти много вариантов для активного зимнего отдыха, и «Яндекс Путешествия» определили ТОП-5 доступных внутренних направлений из Москвы для горнолыжного отдыха 19-25 февраля на двоих.

«Домбай», Карачаево-Черкесская Республика

Перелет в обе стороны на двоих с багажом до Минеральных вод (ближайший к курорту город с аэропортом) 19-25 февраля обойдется примерно в 38 тыс., а проживание в двухместном номере в трехзвездочном отеле «Домбая» на 6 ночей — примерно в 55 тыс. руб.

«Домбай» расположен на высоте около 1,6 тыс. метров над уровнем моря и окружен горами с великолепным видом. Здесь есть склоны как для начинающих, так и для опытных лыжников. Также на курорте проводят экскурсии на снегоходах и вертолетах, есть возможность отправиться на экстремальное катание вне трасс. На Домбайском рынке многие покупают себе на память необычную вязаную шапку по мотивам известных мультфильмов или сказок.

«Эльбрус», Кабардино-Балкария

Перелет в обе стороны на двоих с багажом до Нальчика (ближайший к курорту город с аэропортом) 19-25 февраля обойдется примерно в 47 тыс., а проживание в двухместном номере в трехзвездочном отеле поселка Эльбрус на 6 ночей — примерно в 50 тыс. руб.

Эльбрус — самая высокая гора в Европе, которая дала название одному из самых популярных горнолыжных поселков России. Здесь можно насладиться катанием на высокогорных склонах и увидеть потрясающие пейзажи Кавказского хребта. Курорт предлагает различные трассы для разных уровней подготовки: начинающие лыжники выбирают широкие подготовленные склоны, а более опытные — более пологие и крутые участки. Здесь также развит ски-альпинизм — восхождение на лыжах в гору.

«Роза Хутор», Краснодарский край

Перелет в обе стороны на двоих с багажом до Сочи 19-25 февраля обойдется примерно в 47 тыс., а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей курорта на 6 ночей — от 33 тыс. руб.

«Роза Хутор» стал одним из ключевых мест проведения зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г., и это привлекло внимание туристов со всей страны. Сейчас это современный горнолыжный курорт с самым большим количеством трасс в России. При этом здесь можно не только кататься на лыжах, но и посетить спа-центры и рестораны, а также «полетать» на высокогорных качелях на вершине Роза Пик.

Рядом с курортом находятся еще два не менее знаменитых — «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». Многие путешественники, которые останавливаются на курорте «Розе Хутор», также отправляются покататься на соседние склоны.

«Шерегеш», Кемеровская область

Перелет в обе стороны на двоих с багажом до Новокузнецка (ближайший к курорту город с аэропортом) 19-25 февраля обойдется примерно в 71 тыс., а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей «Шерегеша» на 6 ночей — от 20 тыс. руб.

В «Шерегеше» лыжников ждут трассы для всех уровней подготовки, а также удобная инфраструктура с ресторанами, гостиницами и прокатом оборудования. А еще здесь много необычных достопримечательностей: Азасская пещера со следами снежного человека, таинственные Спасские дворцы (их еще называют «русским Стоунхенджем») и скалы-останцы с говорящим названием Верблюды.

«Архыз», Карачаево-Черкесская Республика

Перелет в обе стороны на двоих с багажом до Минеральных вод (ближайший к курорту город с аэропортом) 19-25 февраля обойдется примерно в 38 тыс., а проживание в двухместном номере в трехзвездочном отеле «Архыза» на 6 ночей — от 15 тыс. руб.

«Архыз» является одним из самых молодых горнолыжных курортов России. Здесь можно найти склоны разной сложности — от легких зеленых до трудных черных. Гости могут посвятить всю поездку катанию на лыжах или разнообразить ее занятиями тюбингом (катание на надувных санках) или даже походом в астрофизическую обсерваторию РАН в поселки Нижний Архыз.

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