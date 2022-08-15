В сфере образования стремительно растет спрос на российское ПО

За первую половину 2022 г. количество поставленных в образовательные организации лицензий на ОС Astra Linux в сравнении с первым полугодием прошлого года выросло на 514%. Детские сады, школы, колледжи и университеты переходят на отечественную операционную систему и другое ПО. Заказчики отмечают: в число факторов, повлиявших на их выбор, вошли успешный опыт внедрения в сфере образования, а также широкая экосистема совместимых с ОС программных и аппаратных решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ГК «Астра» сообщает о лавинообразном спросе и росте поставок своего ПО в образовательные организации по результатам первого полугодия 2022 г. В сравнении с аналогичным периодом 2021 г. количество поставленных в систему образования лицензий ОС Astra Linux выросло на 514%. По оценкам экспертов, в этом сегменте с весны не просто наблюдается повышенный интерес к российским технологиям, а делаются реальные шаги в сторону ИТ-импортозамещения. Заказчики, которые до недавнего времени тестировали продукты вендора, теперь нацелены на их приобретение и применение, а многие из тех, кто ранее уже перевел свои ИТ-инфраструктуры на ОС Astra Linux, сейчас начали полноценное внедрение импортонезависимого ПО.

Ярче всего данная тенденция прослеживается среди ведущих вузов страны, которые уже приступили к комплексному переводу своих ИТ-инфраструктур на отечественное ПО. Среди них можно выделить МИРЭА, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, ДВФУ, Финансовый университет при Правительстве России, РАНХиГС, ЗАБГУ, ИЖГТУ и др. Заказчики отмечают, что одним их ключевых факторов, повлиявших на их выбор, стала успешная миграция на стек решений ГК «Астра», уже реализованная в ряде ведущих университетов страны. Кроме того, не менее важным является наличие широкой экосистемы совместимых с ОС Astra Linux собственных решений, а также стороннего ПО, в числе которого есть аналоги иностранных программных продуктов, традиционного применяемых в образовательных организациях.

В рамках программы «Цифровая образовательная среда» продолжились поставки лицензий на ОС Astra Linux в школы. Чтобы обеспечить непрерывность рабочих процессов в ситуации, когда зарубежные вендоры уходят с российского рынка, отечественный софт активно заказывают в Смоленской, Белгородской, Орловской, Курской и Свердловской областях, Забайкалье и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Республике Саха и т.д.

При этом многие образовательные организации закупают ПО вместе с привилегированной технической поддержкой и нередко заказывают услуги поддержки сразу на три года.

Во многих региональных управлениях началась работа по созданию своих центров компетенций по продуктам ГК «Астра». На данный момент уже более 100 таких центров функционируют в 30 регионах России. В ближайшем будущем существующий список пополнится Челябинской областью, Хабаровским краем, Республикой Мордовия, Республикой Тыва и Татарстаном.

«Мы давно сотрудничаем с российскими образовательными организациями и очень внимательно относимся к их запросам. Еще во время пандемии мы стали наблюдать рост интереса со стороны вузов и школ к нашим решениям, а в этом году видим еще более стремительное увеличение спроса. Полугодовой срез демонстрирует высокие показатели. Конечно, такие цифры связаны и с сегодняшними реалиями, но внешние условия—не единственный фактор. Мы всегда активно занимались популяризацией российских ИТ-продуктов в образовании: создали множество курсов для студентов и преподавателей, разработали учебно-методические материалы, на регулярной основе предоставляем льготы, выплачиваем стипендии студентам, организовываем различные обучающие мероприятия. Мы провели большую работу, и она дала положительный эффект», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».