Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов

Flexlab интегрирует технологии компьютерного зрения Visionlabs в линейку устройств – персональных медицинских помощников, направленных на бесконтактную диагностику респираторных заболеваний и диагностику состояния здоровья при сахарном диабете. Использование распознавания лиц позволит автоматически подтверждать личность человека и отправлять результаты в его персональный профиль.

Терминал «Нейроникс» обеспечивает бесконтактную диагностику COVID-19 и других респираторных заболеваний по дыханию и кашлю в реальном времени. Устройство востребовано в местах с большой проходимостью, например, на предприятиях, в школах, больницах, торговых и бизнес-центрах, аэропортах, вокзалах. В отличии от инвазивных тестов и бытовых измерителей с непредсказуемыми результатами «Нейроникс» удобен в использовании и обеспечивает точность 95%.

В устройстве есть возможность запустить модуль с распознаванием лиц Visionlabs. Функция особенно полезна для предприятий или медицинских центров, когда есть собственная база данных сотрудников или клиентов и результаты диагностики необходимо сохранять в их едином профиле. Например, быстрая проверка на входе в здание позволит сразу выявить признаки заболевания и избежать дальнейшего распространения болезни.

Также в стадии разработки находится новый терминал «Нейроникс Pro», на создание которого компания Flexlab получила грант от фонда Бортника в рамках конкурса «Развитие-НТИ» (Проекты-маяки). Инновационное устройство будет помогать больным сахарным диабетом удобно мониторить своё состояние. Оно позволит бесконтактно измерять температуру, проверять уровень глюкозы в крови без прокола кожи, а также измерять давление и проводить ЭКГ по упрощенной процедуре.

Чтобы начать диагностику, пользователю необходимо подтвердить свою личность. Для этого достаточно просто посмотреть в камеру устройства. Интегрированная в него платформа компьютерного зрения Luna распознает человека вне зависимости от качества освещения, наличия на лице маски или других дополнительных атрибутов. После проведения исследований результаты отправятся в облако, где будут доступны как для врача, так и для пациента. Кроме того, система аналитики на основе ИИ может оценить полученные данные, сравнить их с предыдущими и оценить общую динамику.

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«Нейроникс Pro» может использоваться как в стационарах, так и на дому. В медицинских центрах это поможет сократить очереди за счет экономии времени на первоначальном осмотре. Кроме того, систему компьютерного зрения можно интегрировать в общую систему навигации и электронной очереди больницы. За счет этого клиенты получат бесшовное обслуживание – его узнают уже на входе и с помощью электронных табло проведут до нужного кабинета.

«Повышение качества обслуживания за счет скорости обработки информации и автоматизированной навигации – одно из главных направлений цифровизации медицины. Кроме того, наше совместное решение можно будет использовать и для предоставления телемедицинских услуг. Дистанционное обслуживание поможет оперативно получить консультацию даже в тех регионах, где отсутствует возможность быстро попасть на прием к врачу», — сказал Илья Романов, коммерческий директор Visionlabs.

«Использование технологий компьютерного зрения Visionlabs позволяет существенно расширить функциональные возможности терминала «Нейроникс» и обеспечить реализацию на его основе целой серии современных программно-технических решений в области медицины и безопасности», — отметил Ваган Саруханов, генеральный директор компании Flexlab.