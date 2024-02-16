Разделы

Цифровизация Внедрения
|

VisionLabs займется разработкой ИИ-решений для медицины

Компания VisionLabs запускает новое направление в рамках продуктовой стратегии по расширению портфеля технологий, в которую ранее вошли аналитика атрибутов человека и аналитика брака в сфере промышленности и т. д. В новой медицинской сфере первой технологией стало распознавание злокачественных образований почек на снимках компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Решение для обнаружения злокачественных образований почек основано на предобученных нейронных сетях, которые автоматически находят и локализуют на изображении объемные участки, отличающиеся по плотности от окружающих тканей почки. Это позволит увеличить скорость первичной обработки снимков и оптимизировать работу врача.

Технология работает со снимками компьютерной томографии брюшной области, сделанными без контрастного усиления. Такие исследования проводятся в клиниках в больших объемах и назначаются, в том числе и тогда, когда у пациента нет подозрений на наличие новообразований, поэтому у врачей, работающих с ними, может не быть специализации в онкологии. Анализ изображения с помощью алгоритмов VisionLabs поможет снизить нагрузку на них и автоматически выделит зоны, на которые необходимо обратить внимание для вынесения итогового заключения. Система не ставит диагнозы самостоятельно и предназначена для помощи врачу и поддержки принятия врачебных решений.

vi1.jpg

Фото: VisionLabs
VisionLabs займется разработкой ИИ-решений для медицины

Технология встроена в комплексное решение от VisionLabs. Система принимает на вход зашифрованный файл в стандартизированном формате DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine — медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов) и извлекает из него медицинский снимок, который необходимо обработать. После чего сегментирует изображение по группам пикселей, каждая из которых характеризует один смысловой объект, и детектирует из них злокачественные образования. После чего решение выдает ответ в необходимом для обработки внешней системы формате, где обозначены такие параметры, как наличие патологии, ее расположение, размер, плотность и классификация. Обработка изображения и формирования по нему отчета в среднем занимает порядка двух-трех минут.

В планах компании масштабировать использование сервиса, а также создать новые с распознаванием патологий печени и надпочечников, а также аневризмы аорты и мочекаменной болезни. Кроме того, VisionLabs намерена предложить данные ИИ-решения медицинским центрам в других регионах России и на международных рынках.

Илья Владимирович, «Консист Бизнес Групп»: Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть
Импортозамещение

«Наша новая технология VisionLabs Kidney Tumor Detector поможет расширить возможности клинической диагностики и обеспечит более точное и быстрое выявление образований в почках, улучшая качество медицинского обслуживания. Медицина сейчас – одно из наиболее перспективных направлений развития ИИ, поэтому мы решили масштабировать опыт VisionLabs на распознавание медицинских изображений и обнаружение патологий. Сейчас в клиниках проводится большое количество исследований, которые требуют внушительных временных ресурсов, наш ИИ-сервис оптимизирует эти процессы и сэкономит время врачей», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

***

VisionLabs — компания области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Владимирович, «Консист Бизнес Групп»: Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть

ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Россиянин создал метод ускорения сервисов геолокации

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще