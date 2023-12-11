Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux

Компания VisionLabs и «Группа Астра» успешно завершили комплексное тестирование продуктов в рамках программы технологического партнерства с разработчиками ПО и производителями оборудования Ready For Astra. В результате проведенных испытаний подтверждена совместимость актуальной версии платформы компьютерного зрения LUNA с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность работы программного обеспечения в защищенной среде ОС официально подтверждена сертификатом, гарантирующим работоспособность совместных решений. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Платформа компьютерного зрения LUNA позволяет верифицировать и идентифицировать личность человека, а также определять его эмоции, пол, возраст, элементы поведения и атрибуты одежды. Использующиеся в продукте алгоритмы полностью разработаны командой VisionLabs. LUNA PLATFORM используется во всех сферах умного города: банковские и государственные сервисы, оплата по лицу, мультикамерный трекинг для построения тепловых карт и др.

Astra Linux — сертифицированная отечественная операционная система со встроенными запатентованными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба. ОС позволяет обрабатывать информацию ограниченного доступа: от персональных данных до государственной тайны «особой важности».

Оба решения включены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры России и отвечают отраслевым стандартам импортозамещения. Совместимость LUNA PLATFORM с операционной системой Astra Linux позволит использовать совместные решения компаний для государственных сервисов и на объектах критической информационной инфраструктуры. Еще одно направление сотрудничества VisionLabs и «Группы Астра» — реализация сценариев применения биометрии в рамках коммерческих биометрических систем, среди которых контроль и управление доступом, авторизация в личном кабинете и др.

«Компьютерное зрение сейчас — это одно из наиболее быстро развивающихся направлений искусственного интеллекта в России. Нам важно предоставить возможность для компаний использовать актуальные решения в защищенной среде, гарантирующей технологическую независимость систем, и поддержать их переход к отечественным решениям. Совместимость флагманского продукта VisionLabs LUNA PLATFORM с ОС Astra Linux позволяет обеспечить информационную безопасность видеоаналитических и биометрических сервисов и решать с их помощью широкий спектр задач», — отметил Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«Совместимость российского ПО с российскими операционными системами имеет критическое значение не только для развития отечественной ИТ-отрасли, но и для достижения технологического суверенитета страны в целом, — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра». — Совместное импортонезависимое решение наших компаний способствует обеспечению контроля и безопасности доступа с помощью технологий распознавания лиц, что позволит стратегически значимым организациям использовать компьютерное зрение в рамках полностью отечественных систем».

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VisionLabs — компания в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.