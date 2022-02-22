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Продукты Visionlabs включены в реестр отечественного ПО

Более пятнадцати продуктов Visionlabs включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Теперь комплексные решения на основе компьютерного зрения доступны для компаний, которые в рамках программы импортозамещения ориентируются на технологии российского производства.

Включение продуктов Visionlabs в реестр позволит закупать их по меньшей цене за счет освобождения от уплаты НДС. Кроме того, заказчики смогут рассчитывать на налоговые вычеты и льготные условия кредитования, предусмотренные в рамках второго пакета мер поддержки ИT-отрасли и находящиеся в стадии разработки.

В реестр отечественного ПО вошли новые версии флагманских продуктов Visionlabs — Luna Platform и Luna SDK. В их основе human-centric-технологии компьютерного зрения, которые позволяют распознать не только человека, но и его атрибуты — например, силуэт, жесты, элементы поведения. Также в перечень российских программ вошли разработанные в прошлом году отраслевые решения Visionlabs, которые позволяют использовать распознавание лиц в системах контроля доступа, бесконтактной термометрии и оплаты по лицу.

Ещё один новый продукт, который был добавлен в реестр отечественного ПО, — система интеллектуальной видеоаналитики для распознавания транспорта Luna Cars. Она может определять основные атрибуты транспортного средства — государственный номер, марку, модель, цвет, тип и категорию автомобиля, а также автоматизировать ведение журнала событий, мониторинг дорожно-транспортной ситуации и управление трафиком.

Все решения Visionlabs — полностью российская разработка, так как основаны на собственных алгоритмах компании. Они совместимы с продуктами ведущих отечественных вендоров и не требуют дорогостоящих дополнительных аппаратных ресурсов на стороне заказчика за счет высокой оптимизации архитектуры нейронных сетей.

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