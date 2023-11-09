Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга внедрена интеллектуальная видеоаналитика компании VisionLabs. Система повысит безопасность территории за счет автоматического выявления нештатных ситуаций и распознавания автотранспорта. Всего к ней подключены более 300 камер, которые обеспечивают мониторинг порядка 2,4 млн кв. метров. Это первый проект умного города на Урале такого масштаба.

Планируется, что новая система видеоанализа поможет дежурным операторам уже существующей здесь службы безопасности «Гарант» эффективнее контролировать элементы городской инфраструктуры: «умные камеры» снизят нагрузку на диспетчеров и нивелируют влияние человеческого фактора.

Технологии компьютерного зрения самостоятельно анализируют видеопоток и не требуют постоянного внимания человека, что ускорит реагирование охранных компаний и служб безопасности. При обнаружении конкретного инцидента система выведет на экран оповещение. Например, детекторы позволят распознать драку или иную нештатную ситуацию. А распознавание транспорта поможет в поиске автомобилей при попытках угона и в расследовании ДТП.

Система реализована на базе платформы видеоменеджмента Luna VMS, разработанной VisionLabs. Платформа дает возможность использовать предобученные нейронные сети с различной аналитикой. К примеру, распознавать потенциально опасные ситуации по определенным позам: человек на корточках, лежащий человек, позиция стрельбы, поднятые руки. Также в проекте используются детекция и подсчет объектов, возможность интеллектуального поиска в видеоархиве. Это помогает искать изображения с известными признаками — человек в красной куртке, синий автомобиль, или интересующие события — кто оставил или забрал сумку, когда автомобиль покинул парковку.

Последние несколько лет VisionLabs активно развивает направление human-centric-аналитики, которая сосредоточена на распознавании контекста и атрибутов вокруг человека без его идентификации. Компания уже разработала аналитику по силуэтам, жестам, позам, направлению взгляда, элементам одежды и т. д. Основное отличие новых технологий — возможность их применения без сбора и анализа персональных данных.

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«Важным аспектом этого сотрудничества является повышение безопасности и комфорта жителей умного района «Академический». Сейчас в рамках города фокус в использовании технологий компьютерного зрения смещается на определение аномальных ситуаций. Благодаря системе видеоаналитики службы безопасности освобождаются от ручной работы и могут более эффективно реагировать на события», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Умные камеры» следят за ситуацией в общественных местах: на перекрёстках и пришкольных территориях МОШ №16, 19, 23, 25, 31, 79 и 123, а также в Преображенском парке. В отличие от обычных камер видеонаблюдения, интеллектуальная система осуществляет поиск по заданным параметрам – это может быть цвет или движение в определённой зоне. Например, оператору нужно посмотреть место расположения красного автомобиля, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В программе оператор выбирает красный цвет и задаёт область поиска. В считанные минуты на монитор будут выведены все камеры, где в указанный промежуток времени проезжала красная машина. Именно этот кадр может стать отправной точкой для отслеживания маршрута и поиска», — отметил Андрей Сизов, генеральный директор УК «Академический».

Изначально принцип спокойного и комфортного проживания на территории восьмого района столицы Урала был заложен в проект его основателем — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Ещё на стадии проектирования компания-основатель предусмотрела наличие системы безопасности и установку камер на фасадах домов, в домофонах, холлах первых этажей, лифтах и иных локациях. По статистике, Академический район — один из самых безопасных районов Екатеринбурга, где самое «страшное» нарушение порядка — это кража велосипеда.