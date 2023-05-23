МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs

«Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выявить проблемные зоны в обслуживании, тем самым повысив скорость и качество предоставляемых сервисов. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Внедрение видеоаналитики в отделении МКБ — первый опыт комплексного использования компьютерного зрения в банковской индустрии для одновременного решения совершенно разных бизнес-задач, не ограниченных биометрией и кейсами безопасности. Банк предлагает новый подход к использованию ИИ-технологий и оцифровывает ту часть клиентского пути, которая обычно оставалась в «слепой» зоне. Возможность измерить удовлетворенность клиентов на всех этапах обслуживания помогает оптимизировать работу сотрудников.

Установленные в отделении камеры в режиме реального времени фиксируют вошедшего в офис человека и помогают отследить 100% клиентского пути. Видеоаналитика оценивает не только скорость и эффективность обслуживания, но и эмоциональное состояние клиента, пол, возраст и количество уникальных посетителей, время, проведенное в зоне ожидания, около банкоматов и терминалов электронной очереди.

Система видеоаналитики работает на базе платформы компьютерного зрения LUNA от VisionLabs. В ее основе лежат обученные нейронные сети, которые собирают всю необходимую информацию, используя два типа детекторов — распознавание лиц и распознавание силуэтов. При этом платформа не работает с персональными данными — вся аналитика собирается обезличено. Чтобы отличить клиента от сотрудника, LUNA PLATFORM сравнивает его лицо с базой сотрудников, а также проверяет, что человек не носит форму сотрудников отделения.

Внедренная система позволяет собрать информацию о том, сколько составляет время ожидания, оперативно ли обслуживаются посетители, получают ли они своевременную помощь при возникновении трудностей с терминалом. Все это дает возможность получить достоверные данные о качестве обслуживания и проверить эффективность вносимых изменений. Кроме того, аналитика действий сотрудников офиса позволяет скорректировать их действия и является важным инструментом при их обучении.

«МКБ увидел сценарии применения видеоаналитики, которые являются критическими для всех банков, но которые оставались "нераспознанными" как самими банками, так и поставщиками решений. Фактически мы инициировали продуктовую реализацию сугубо банковских сценариев цифрового зрения, которые будут тиражироваться отраслью. До нашего сотрудничества с VisionLabs отрасль шла по пути переноса универсальных сценариев из ритейла, транспорта и промышленности», — сказал Александр Феденко, руководитель направления инновационных решений дирекции информационных технологий МКБ.

«Для улучшения бизнес-процессов и повышения операционной эффективности мы продолжаем активно внедрять инновационные технологические решения в рознице. Одним из таких инструментов стал проект по видеоаналитике, который сейчас пилотируется в нашем офисе. Уверен, что решение будет эффективным и мы его масштабируем», — отметил Алексей Охорзин, руководитель розничного блока МКБ.

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«Интеллектуальная видеоаналитика от VisionLabs позволяет сделать клиентский путь в физических отделениях таким же измеримым, как и при онлайн-обслуживании. При этом мы используем human-centric технологии, которые не используют персональные данные, а работают с аналитикой вокруг человека — определение эмоций, атрибутов одежды, силуэта. Технологии компьютерного зрения — это гибкий инструмент, который может применяться в различных бизнес-сценариях. Команда VisionLabs помогает выбрать наиболее оптимальное решение в каждом конкретном кейсе», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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VisionLabs — компания в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.

«Московский кредитный банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. МКБ был основан в 1992 г.