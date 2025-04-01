Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172012
ИКТ 13389
Организации 10501
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25322
Персоны 73794
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2598
Мероприятия 848

Феденко Александр


01.04.2025 ГК Softline реализовала для «Новой Вагоноремонтной компании» проект по автоматизации ИТ-процессов на базе свободного ПО 1
23.05.2023 МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Феденко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1607 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 272 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2211 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 636 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4850 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3458 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4007 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7807 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5181 1
Оцифровка - Digitization 4623 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Linux OS 10115 1
Охорзин Алексей 8 1
Марков Дмитрий 56 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153