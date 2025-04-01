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Феденко Александр
|01.04.2025
|ГК Softline реализовала для «Новой Вагоноремонтной компании» проект по автоматизации ИТ-процессов на базе свободного ПО 1
|23.05.2023
|МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs 1
Феденко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Охорзин Алексей 8 1
|Марков Дмитрий 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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