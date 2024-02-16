Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек

Компания VisionLabs создала решение в новом для себя медицинском направлении. ИИ-система научилась распознавать злокачественные образования почек на снимках КТ. Разработчик уже насыщенного рынка ПО для распознавания лиц вынужден диверсифицироваться.



Распознавание почек на КТ

Компания VisionLabs разработала решение в новом для себя медицинском направлении. Первой технологией в новой сфере стало распознавание злокачественных образований почек на снимках компьютерной томографии (КТ). Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Решение основано на предобученных нейронных сетях, которые автоматически находят и локализуют на изображении объемные участки, отличающиеся по плотности от окружающих тканей почки. Это позволит увеличить скорость первичной обработки снимков и оптимизировать работу врача.

Система автоматически выделит зоны, на которые необходимо обратить внимание для вынесения итогового заключения. Она не ставит диагнозы самостоятельно и предназначена для помощи врачу и поддержки принятия врачебных решений.

Фото: Freepik VisionLabs будет распознавать не только лица, но почки на снимках КТ

В планах компании масштабировать использование сервиса, а также создать новые с распознаванием патологий печени и надпочечников, а также аневризмы аорты и мочекаменной болезни. VisionLabs намерена предложить данные ИИ-решения медицинским центрам в регионах России и на международных рынках.

VisionLabs работает в сфере компьютерного зрения и машинного обучения. Компания основана в 2012 г. С тех пор ее главным видом деятельности была разработка программного обеспечения и облачных решений для распознавания лиц. МТС купила VisionLabs через свою дочернюю компанию Intema за сумму порядка 7 млрд руб. в 2021 г.

Диверсификация бизнеса

Рынок решений на основе компьютерного зрения сегодня уже высоко насыщен, развитие технологий распознавания лиц вышло на технологическое плато, сказал «Коммерсанту» директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев.

Российский рынок ИИ-решений в здравоохранении тем временем растет. В стране уже действуют шесть исследовательских центров в сфере ИИ, созданных на базе «Сколтеха», университета ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, университета «Иннополис» и Института программирования РАН. Компании-разработчики получают грантовую поддержку — на начало лета 2023 г. было профинансировано более 750 проектов.

Фото: VisionLabs Так работает новая технология от от VisionLabs

«Я думаю, что у разработчиков решений в области распознавания лиц есть серьезные накопленные компетенции, которые, помимо городской безопасности, можно приложить к новым направлениям. Это логичное направление инвестирования», — считает директор по развитию Webiomed Александр Гусев.



В течение 2024 г. VisionLabs рассчитывает заработать на внедрении своего решения порядка 50 млн руб. по данным издания.

Продуктовая стратегия по расширению портфеля технологий компании, как сообщили CNews представители VisionLabs, включает в себя и другие направления — аналитика атрибутов человека и аналитика брака в сфере промышленности и т. д.

Конкуренты идут по пятам

VisionLabs — не единственный вендор решений в области распознавания лиц, который решил выйти на рынок медицинских технологий, выяснил «Коммерсант».

Развитием проектов, связанных с распознаванием медицинских снимков, намерен заняться еще один поставщик ПО для распознавания лиц и образов NTech Lab, у которого Москва приобрела в 2020 г. за $3,2 млн систему распознавания лиц, как писал тогда Forbes.

А летом 2023 г. разработчик зарегистрировал три патента на ПО, связанное с поддержкой принятия врачебных решений. Это NTechMed Norm Brain, NTechMed MRI Brain и NTechMed CT Brain — все они касаются анализа снимков МРТ головного мозга.

Медицина и для NTech Lab не единственное направление диверсификации. Гендиректор Алексей Паламарчук сообщил «Коммерсанту», что компания в целом расширяет линейку продуктов на основе ИИ и «готовит к выводу на рынок решения для сельского хозяйства, социальной сферы, в целом сегмента B2C».