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NtechLab NTechMed CT Brain NTechMed MRI Brain NTechMed Norm Brain
NtechMed CT Brain для анализа КТ/МРТ-снимков головного мозга для диагностики инсультов, который NtechLab вывела на рынок в начале 2024 года.
NtechLab и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 1
|Паламарчук Алексей 21 5
|Хайруллин Айрат 104 1
|Николаев Олег 16 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Гусев Александр 36 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1916 1
|Forbes - Форбс 840 1
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