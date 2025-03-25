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NtechLab NTechMed CT Brain NTechMed MRI Brain NTechMed Norm Brain

NtechMed CT Brain для анализа КТ/МРТ-снимков головного мозга для диагностики инсультов, который NtechLab вывела на рынок в начале 2024 года. 


25.03.2025 Компания NtechLab достигла рекордного показателя по выручке 1
07.06.2024 Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии 1
07.06.2024 В Татарстане появятся новые решения на основе искусственного интеллекта 1
06.06.2024 NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ 1
26.04.2024 NtechLab выводит на рынок новый медицинский продукт 1
16.02.2024 Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

NtechLab и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 126 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 1
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