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Индексная книга (каталог) CNews*
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NtechLab NtechCity


25.03.2025 Компания NtechLab достигла рекордного показателя по выручке 1
06.06.2024 NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ 1
24.05.2024 Искусственный интеллект повысит чистоту дворов в российских городах и качество услуги ЖКХ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

NtechLab NtechCity и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 126 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1399 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 533 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5687 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1578 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1562 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 6 1
NtechLab FindFace 48 1
Паламарчук Алексей 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 146527 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2955 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 711 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1576 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 719 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1168 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 127 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 644 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1282 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 192 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6991 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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